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30 червня 2021, 20:46 30

У "Нафтогазі" перенесли розгляд питання про відсторонення Вітренка

30 червня 2021, 20:46 30
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Фото з відкритих джерел
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Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" перенесла розгляд питання щодо можливого відсторонення новопризначеного голови правління Юрія Вітренка на одне з наступних засідань

Про це йдеться у заяві незалежних членів наглядової ради, пише RegioNews з посиланням на LB.ua.

Зазначається, що Наглядова рада прагне колегіального підходу до управління компанією. Відповідно до Статуту, рішення ухвалюються більшістю голосів членів правління, а найголовніші питання повинні передаватися на рішення Наглядовій раді.

Наразі члени Наглядової ради звернулись із вимогою переглянути внутрішні документи з питань комплаєнсу на предмет їхньої прийнятності та усунення прогалин, які можуть існувати.

Нагадаємо, 15 червня Національне агентство з питань запобігання корупції видало припис про незаконність призначення Юрія Вітренка на посаду голови "Нафтогазу". Того ж дня стало відомо, що Вітренко піде до суду через припис НАЗК про незаконність його призначення.

Також Мін’юст заявив, що оскаржить припис НАЗК щодо скасування призначення Вітренка.

Згодом у "Нафтогазі" ініціювали відсторонення Вітренка через припис НАЗК.

Нафтогаз Україна звільнення Юрій Вітренко Рада

 
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