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У НАЗК хочуть скасувати контракт "Нафтогазу" з Юрієм Вітренко
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15 червня 2021, 12:59 4

Мін’юст оскаржить припис НАЗК щодо скасування призначення Вітренка

15 червня 2021, 12:59 4
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Фото з відкритих джерел
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Міністерство юстиції оскаржить в суді припис НАЗК, де вимагається скасувати розпорядження про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз"

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Мін’юсту

"Припис НАЗК найближчим часом буде оскаржено до суду. Переконаний що проблемна ситуація буде належно врегульована найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

НАЗК вимагає від КМУ скасувати пункти 8 та 9 розпорядження Кабміну №370-р.

Міністр юстиції Денис Малюська додав, що залишається низка запитань, відповіді на які припис НАЗК не містить:

  • Яка мета і юридичний сенс у скасуванні пункту 9 розпорядження КМУ, якщо у частині укладення контракту з Юрієм Вітренком воно мало разовий характер та уже виконано?
  • Навіщо скасовувати пункт 9 розпорядження КМУ повністю, якщо він стосується не лише Вітренка, але й членів наглядової ради?
  • Чи поширюється обмеження, встановлене законом "Про запобігання корупції" на Вітренка з огляду на те, що він виконував обов’язки міністра менше одного року?
  • На момент прийняття розпорядження КМУ Кабмін виконував повноваження не лише загальних зборів акціонерів НАК "Нафтогаз України", але й наглядової ради. Зараз повноважень наглядової ради у Кабміну немає. Чи означає це, що для виконання припису НАЗК потрібно знову припиняти повноваження наглядової ради НАК "Нафтогаз України"?

Нагадаємо, що у НАЗК хочуть скасувати контракт "Нафтогазу" з Юрієм Вітренко.

Сам Вітренко заявив, що буде оскаржувати у суді припис Національного агентства з питань запобігання корупції щодо незаконності його призначення на цю посаду.

Юрій Вітренко

 
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