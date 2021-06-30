"Нафтогаз" почав підключати клієнтів через "Дію"
НАК "Нафтогаз України" почав підключати громадян через додаток "Дія"
Про це пише RegioNews з посиланням на "Дію" у Telegram.
Згідно з повідомленням, для того, щоб оформити заяву за допомогою програми "Дія", потрібно:
- зайти на сайт gas.ua в розділ "стати нашим клієнтом";
- вибрати можливість "подати заяву з "Дія";
- вибрати ID-карту або ідентифікаційний код;
- сканувати QR-код;
- підтвердити передачу цифрового документа;
- заповнити додаткові необхідні поля для зміни постачальника;
- вибрати функцію "сформувати файл заявки" і після цього підписати заяву у зручний спосіб.
Повідомляється, що раніше процедура зміни газової компанії займала до 3-х тижнів, тепер - до 3-х днів. Подання заявки відбувається в кілька кліків, а обробка - 10-15 хвилин.
Нагадаємо, нещодавно українцям дозволили відкривати рахунки в банках за документами в "Дії".
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