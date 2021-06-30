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30 червня 2021, 15:48 200

"Нафтогаз" почав підключати клієнтів через "Дію"

30 червня 2021, 15:48 200
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Фото з відкритих джерел
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НАК "Нафтогаз України" почав підключати громадян через додаток "Дія"

Про це пише RegioNews з посиланням на "Дію" у Telegram.

Згідно з повідомленням, для того, щоб оформити заяву за допомогою програми "Дія", потрібно:

  • зайти на сайт gas.ua в розділ "стати нашим клієнтом";
  • вибрати можливість "подати заяву з "Дія";
  • вибрати ID-карту або ідентифікаційний код;
  • сканувати QR-код;
  • підтвердити передачу цифрового документа;
  • заповнити додаткові необхідні поля для зміни постачальника;
  • вибрати функцію "сформувати файл заявки" і після цього підписати заяву у зручний спосіб.

Повідомляється, що раніше процедура зміни газової компанії займала до 3-х тижнів, тепер - до 3-х днів. Подання заявки відбувається в кілька кліків, а обробка - 10-15 хвилин.

Нагадаємо, нещодавно українцям дозволили відкривати рахунки в банках за документами в "Дії".

Дія газ Нафтогаз Україна паливо

 
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