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01 июля 2021, 18:24 399

НАПК направило председателю набсовета Нафтогаза предписание с требованием расторгнуть контракт с Витренко

01 июля 2021, 18:24 399
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Фото из открытых источников
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило предписание председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд с требованием прекратить контракт с главой правления компании Юрием Витренко как незаконный

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт НАЗК, где размещена копия предписания.

1 июля НАПК направило предписание председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины” Клэр Споттисвуд. В предписании НАПК требует прекратить контракт № 1 с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины” как незаконный на основании ч. 2 ст. 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции”, - сообщили в НАПК.

Предписание, как отмечается, было составлено после ознакомления НАПК с пояснениями, предоставленными Кабмином в Окружной административный суд города Киева. В пояснениях КМУ указал, что для прекращения контракта необходимо решение наблюдательного совета общества.

Как сообщалось вчера, в "Нафтогазе" перенесли рассмотрение вопроса об отстранении Витренко.

Напомним, 15 июня Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выдало предписание о незаконности назначения Юрия Витренко на должность главы "Нафтогаза". В тот же день стало известно, что Витренко пойдет в суд из-за предписания НАПК о незаконности его назначения.

Также Минюст заявил, что обжалует предписание НАПК об отмене назначения Витренко.

Впоследствии в "Нафтогазе" инициировали отстранение Витренко из-за предписания НАПК.

НАПК Юрий Витренко Нафтогаз Наблюдательный совет контракт

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