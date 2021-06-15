Вітренко піде до суду через припис НАЗК про незаконність його призначення

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Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко буде оскаржувати у суді припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо незаконності його призначення на цю посаду

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу", передає RegioNews.

У компанії припис НАЗК назвали незаконним, і заявили про "вибіркове правосуддя та упереджене ставлення”.

Для застосування обмежень, передбачених законом, обов'язковою умовою є наявність у посадової особи відповідних повноважень на підготовку або прийняття участі в підготовці рішень щодо відповідного суб'єкта. Такі повноваження щодо "Нафтогазу" у мене були відсутні", - заявив Вітренко.

Він додав, що Міненерго не було органом управління компанії, а в якості такого органу виступав Кабінет міністрів.

Вітренко стверджує, що рішення про призначення прийняв Кабінет Міністрів, тому "абсурдно в такій ситуації говорити, що за мою діяльність в інтересах особи приватного права мене "віддячила" ця особа, взявши на роботу".

Я завжди виходжу з принципу верховенства права, тому розраховую, що в судовому порядку ми зможемо встановити, чия правова позиція є більш обґрунтованою", - додав він.

Нагадаємо, у НАЗК хочуть скасувати контракт "Нафтогазу" з Юрієм Вітренко. У відомстві вважають, що розпорядження Кабміну про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз" має бути скасоване.