У "Нафтогазі" ініціювали відсторонення Вітренка через припис НАЗК

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Глава наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд ініціювала відсторонення голови правління компанії Юрія Вітренка через припис Національної агенції з питань запобігання корупції про незаконність його призначення

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

Я скликала позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення голови правління. З метою забезпечення дотримання високих стандартів належного корпоративного управління я вважаю, що таке відсторонення відповідає інтересам "Нафтогазу" і України", - заявила Споттісвуд.

За її словами, вона спілкувалась з цього приводу з главою уряду Денисом Шмигалем і міністром юстиції Денисом Малюською.

Прем'єр-міністр України зобов'язався прийняти остаточне рішення, в тому числі вирішити питання про припинення терміну дії контракту з Юрієм Вітренком, як потрібно, протягом 10 робочих днів з 15 червня 2021 року", - зазначила глава наглядової ради.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у НАЗК хочуть скасувати контракт "Нафтогазу" з Юрієм Вітренко.

Сам Вітренко заявив, що буде оскаржувати у суді припис Національного агентства з питань запобігання корупції щодо незаконності його призначення на цю посаду.