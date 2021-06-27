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Мер Запоріжжя розпорядився звільнити секретаря міськради
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27 червня 2021, 15:03 156

Мер Запоріжжя розпорядився звільнити секретаря міськради

27 червня 2021, 15:03 156
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Фото: zp.gov.ua
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Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк підписав розпорядження про звільнення Анатолія Куртєва з посади секретаря міської ради

Про це повідомляє пресслужба Запорізької мерії, передає RegioNews.

Це пов’язано з тим, що він не пройшов спеціальну перевірку, яку проходять усі посадовці. Зокрема під час перевірки було виявлено, що він порушив Закон України "Про запобігання корупції” та подав неправдиві відомості в е-декларації”, - йдеться в повідомленні.

У міській раді зазначають, що міський голова, виходячи з цих фактів, звернувся до правоохоронних органів і звільнив з посади Анатолія Куртєва.

Сам Буряк стверджує, що це не було політичне рішення, і він керується виключно законом.

Посада секретаря міської ради, як я і обіцяв, зберігається за представником фракції партії "Слуга народу” в міській раді, яка зможе подати відповідну кандидатуру на розгляд сесії 30 червня", - заявив Буряк.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на 30 червня мер Запоріжжя скликав депутатів на сесію.

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Запоріжжя Володимир Буряк мер секретар звільнення

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