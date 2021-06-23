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23 червня 2021, 16:35 495

Плавкран "Захарій" повернувся до роботи на вантовому мосту в Запоріжжі

23 червня 2021, 16:35 495
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Фото: із відкритих джерел
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Єдиний в Україні плавучий кран "Захарій" приступив до виконання робіт із будівництва вантового моста в Запоріжжі, його зібрали після транспортування із Херсону

Про це повідомляє Запорізька ОДА, передає RegioNews.

За допомогою "Захарія" проводиться монтаж другої секції верхової частини прогонової будови вантового моста в Запоріжжі. Перша секція вагою 720 тонн і завдовжки 84 метри була встановлена в квітні.

На початку травня плавкран зазнав пошкоджень після зіткнення з підводною скелею, тоді його перевезли у Херсонський судноремонтний завод.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що плавучий кран "Захарій", залучений до будівництва вантового мосту через Дніпро в Запоріжжі, натрапив на підводну скелю, в результаті чого призупинив свою роботу.

міст ОДА Запоріжжя ремонт кран

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