Мер Запоріжжя скликав депутатів на сесію: коли відбудеться і що розглянуть
Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк скликав на 30 червня депутатів на сьому сесію міськради
Про це йдеться у розпорядженні міського голови Запоріжжя Володимира Буряка від 16 червня, пише RegioNews.
Зазначається, що до порядку денного сесії, яка розпочнеться о 11:00, запропоновані майже десять питань. Більшість з них стосується внесення змін до міських програм.
Також депутати планують розглянути план роботи міської ради на друге півріччя 2021 року, питання про обмеження продажу алкогольних напоїв на території міста тощо.
Нагадаємо, у Запоріжжі планують відновити безкоштовний проїзд для пільговиків.
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