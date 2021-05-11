Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція

Міський голова Запоріжжя стрімко втрачає свої позиції. Ще вчора Володимир Буряк був повноправним господарем міста, який дозволяв собі вказувати відомий напрям політичним опонентам. А сьогодні лишився майже ні з чим та опинився за крок до імпічменту

Міський голова Запоріжжя стрімко втрачає свої позиції. Ще вчора Володимир Буряк був повноправним господарем міста, який дозволяв собі вказувати відомий напрям політичним опонентам. А сьогодні лишився майже ні з чим та опинився за крок до імпічменту

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У Запорізькій міській раді новий політичний розклад – на останній сесії депутати створили широку коаліцію та повністю "перекроїли" фактичну верхівку владу: змінили секретаря міськради та заступників мера. Сам Володимир Буряк назвав це "переформатуванням міськради". Хоча політичні експерти, з якими спілкувався RegioNews, стверджують: це початок кінця єдиновладної епохи запорізького градоначальника.

Перша "ходка" Буряка

Як ми вже розповідали, вперше пан Буряк обійняв посаду міського голови одного з найбільших промислових міст України у 2015 році. Тоді головний інженер комбінату "Запоріжсталь", який є одним з основних наповнювачем бюджету Запоріжжя, без проблем виграв вибори. Задіювалась і своєрідна "гречка" під виглядом зустрічей виборців з тоді ще кандидатом Буряком, які супроводжувались благодійними обідами, і потужний адмінресурс. Зрештою, "міцному господарнику" вдалося виграти вибори.

За часів першої каденції мер Запоріжжя почував себе досить впевнено: у міській раді більшість підтримувала його, опозиції практично не було, за винятком кількох депутатів, які бездарно "тролили" Буряка та влаштовували дешеві перформанси. Опозиціонери були для нього, наче отой нав’язливий комар – нібито й пищить та дратує, проте суттєвої шкоди завдати не в змозі. А підіймати руку та голосно "хлопнути" ту пискляву комаху – кому воно треба, витрачати власні сили та час.

Тож пан Буряк професійно ігнорував всі викиди політичних типу опонентів і працював без якихось проблем: сформована команда заступників-однодумців, "зручний" секретар міськради, повністю підконтрольні керівники ключових департаментів та комунальних підприємств. І ось за кілька місяців до місцевих виборів-2020 мер зробив дві заяви: він йде на другий термін та створює свою політичну силу – партію Володимира Буряка "Єднання".

Міський голова закликав депутатів з різних фракцій приєднатися до новоствореного власного дітища, натякнувши, що ті отримають шанси потрапити до нового скликання міськради. Як не дивно, але першими до партії Буряка побігли представники тієї самої опозиції, які голосно верещали про корупцію з боку градоначальника та звинувачували його у всіх чиновницьких гріхах. До політичної команди очільника міста приєднались також різноманітні чиновники, керівники лікарень, освітніх закладів та інших структур, підконтрольних міській раді. Ніби відчували: попереду - другий термін.

Друга "ходка" Буряка

На виборах-2020 Буряк вдруге обійняв посаду міського голови Запоріжжя – в першому турі він набрав більш ніж 60% голосів. Окрім нього самого до складу міськради потрапили й 16 його соратників (всього 64 депутати), які увійшли до мерської політичної партії "Єднання".

RegioNews повідомляв, посилаючись на свої політичні джерела, що ще напередодні народного волевиявлення Буряк нібито погодився на майбутню коаліцію в міськраді, до якої, окрім депутатів від "Єднання", мали б увійти представники ОПЗЖ, а також депутати від партії "Нова політика". Таким чином інші політичні партії, а це "Слуга народу", "Європейська солідарність" та "Партія Шарія", опинилися б в опозиції.

Якби переобраний мер пішов би на цей крок, то так звана "ширка" отримала б контрольний пакет депутатських голосів – 35 з необхідних 33-х. При цьому пан голова опинився б в залежності від своїх ситуативних партнерів і мав виконати низку їхніх умов – віддати їм посаду секретаря міськради, кілька місць з переліку своїх заступників та призначити їхніх ставлеників директорами ключових комунальних підприємств. Фактично це б означало, що Буряк добровільно відмовиться від повного та єдиновладного контролю над виконавчою владою. А це, на секундочку, і земельні, і бюджетні питання, і право "кадрового голосу".

Тому очевидно, що міський голова вирішив всіх обіграти, відтак склад широкої коаліції неочікувано та суттєво змінився: до неї ввійшли "Єднання" та депутати від "СН". До речі, "слуги", як і ОПЗЖ, отримали однакову кількість депутатських мандатів – по 13, тож для Буряка змінити "шило на мило" було питанням не принциповим, за умови, що до них приєднається "Нова політика", що і відбулось. В результаті вчорашні потенційні союзники пана мера в особі ОПЗЖ по факту опинилися за бортом цієї політичної шлюпки.

Антимерський демарш

Проте Володимиру Вікторовичу довелося недовго насолоджуватися фактичною повною владою в Запоріжжі. Ще на початку квітня міські депутати планували зібратися на сесію. Проте засіданню не судилося відбутись – невідомий повідомив про мінування приміщення міськради. Слід зауважити, що жодної вибухівки або ж інших небезпечних предметів у мерії не знайшли, однак сесія була зірвана.

Згодом депутати знову забажали зібратись під однім дахом, утім, і цього разу не склалося – мер заявив, що проводити сесію не можна через карантинні обмеження. А от третя спроба виявилася вдалою, продуктивною і майже сенсаційною. Але почнемо з того, що ще задовго до скликання сесії політичні експерти заговорили про плани в міській раді повного "перевантаження" влади, котре передбачає кадрові зміни, які просто неймовірно послаблять позиції запорізького градоначальника.

Обізнані політичні експерти в один голос заговорили про те, що фактичному господарю запорізької ОПЗЖ нардепу Володимиру Кальцеву, якого після виборів "кинув" Буряк, вдалося перетягнути на свій бік кількох депутатів від партії "Слуга народу". У всіх – свій інтерес: Кальцев розставляє своїх людей на ключових посадах, як і хотів раніше (у пана Володимира ну дуже великий земельний інтерес в Запоріжжі), а "слуги-зрадники" своєю чергою отримують свої "плюшки": хтось - суттєве поповнення банківських рахунків, хтось – посаду, хтось – невеличку ділянку на березі Дніпра. Чи правда це, RegioNews не береться стверджувати. Але констатуємо єдине: минулої сесії своїм голосуванням депутати Запорізької міськради фактично знищили вертикаль виконавчої влади, раніше намертво "зацементованої" Буряком.

Буряк, директор моргу та інші

"Бажання всіх політичних сил працювати на благо жителів Запоріжжя, своїх виборців – це похвальне рішення. Сподіваюсь, що ці дії підуть виключно на користь запорожців. А там поживемо – подивимось… Сподіваюсь, що не буде перетягування канатів і не буде відсторонення від політичного формату всіх учасників нового формату", - заявив міський голова, відкриваючи останню сесію. Важко судити, чи щирим був мер. Очевидне інше: він вже ніяк не зміг вплинути на процес, і єдине, що йому лишалося - змиритися. Може, й ненадовго, проте…

За рішенням депутатської більшості було змінено секретаря міської ради. Раніше цю посаду обіймав представник мерської партії "Єднання" Геннадій Наумов. Його місце зайняв "слуга народу" Анатолій Куртєв. До обрання на посаду він працював керівником КУ "Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи" Запорізької облради. Тим часом, тепер вже колишній секретар ради Наумов обійняв посаду заступника Буряка і буде опікуватись питаннями медицини.

Також Володимир Вікторович залишився без першого заступника – депутати просто скасували цю посаду, а Андрій П'ятницький, який був першим віце-мером, став просто заступником, який відповідатиме за фінансові питання. Ще один представник колишньої команди, кого вдалося "врятувати", - Віктор Городецький ("Нова політика"). До сфери його діяльності, як і раніше, буде відноситись сфера житлово-комунального господарства.

Серед нових облич виконавчої влади є ще один представник партії "Єднання" Олександр Нікіфоров, котрий раніше очолював комунальне підприємство "Водоканал", а до цього працював на рідному для Буряка комбінаті "Запоріжсталь" Ріната Ахметова. Нікіфорову дісталися питання розвитку комунальних підприємств.

Квота "Європейської солідарності", яка раніше не була представлена у виконавчій владі, – директор запорізького "Епіцентру" Олександр Константинов. Він буде відповідати за стан доріг та стратегічний розвиток. Також новим заступником мера став представник "Слуги народу" Анатолій Васюк. Колишній представник партії "Батьківщина", який свого часу працював головою Запорізької райдержадміністрації, тепер буде відповідати у Запоріжжі за питання освіти.

А от одне з найцікавіших призначень – заступник міського голови з земельних питань та комунальної власності. Цю посаду обійняв Роман Таран – колишній секретар міськради та права рука вищезгаданого Володимира Кальцева. Таран напряму асоціюється з Кальцевим та вважається відданою особисто йому особою.

У підсумку можна констатувати наступне: такі кадрові ротації дійсно засвідчили суттєве послаблення позицій Буряка. Окрім того, що політичним опонентам вдалось "оточити" його своїми людьми, мера позбавили контролю над ключовими сферами міста. Ба більше - в Запоріжжі все частіше говорять, що меру Запоріжжя в разі його непокори своїм новим компаньйонам може "світити" імпічмент. Але не факт, що на цьому найцікавіша політична гра тут скінчилась. Як показує практика, Володимир Буряк полюбляє лишити останнє слово за собою.