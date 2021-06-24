У Калуші депутати не змогли відправити у відставку мера, який написав заяву
У місті Калуш Івано-Франківської області депутати міської ради під час засідання провалили голосування за відставку мера Андрія Найди
Про це повідомляє видання Vikna.if.ua, передає RegioNews.
Відомо, що депутати не погодились із заявою про відставку з посади мера міста, яку Найда подав у зв’язку із станом здоров’я, і зобов’язали його виконувати свої обов’язки.
Під час обговорення вони запропонували міському голові піти у відпустку або взяти лікарняний, але не залишати громаду.
За відставку проголосували сім депутатів міської ради. Рішення не набрало необхідної кількості голосів, тож міський голова поки залишається на посаді.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що міський голова Калуша написав заяву про відставку.
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