18:05  24 червня
До Ради проходять чотири партії – опитування
13:44  24 червня
Мер Сум розповів про відкриття нового центру масової вакцинації
18:02  24 червня
На Донбасі загострення, ворог 12 разів стріляв із забороненої зброї
UA | RU
UA | RU
24 червня 2021, 15:40 111

У Запоріжжі відкриють перший центр масової COVID-вакцинації

24 червня 2021, 15:40 111
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі найближчими днями почне приймати громадян центр масової вакцинації

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА, передає RegioNews.

Запоріжжя є одним з найбільших міст України, але у нас досі відсутні великі центри вакцинації населення. Щоб убезпечити населення перед можливими новими спалахами епідемії, треба проводити щодня до 5000 щеплень. Тому нам не уникнути створення Центрів масової вакцинації", - заявив голова обласної адміністрації Олександр Старух.

За його словами, для того, щоб прискорити темпи вакцинації, на цих вихідних в місті працюватимуть п'ять кабінетів щеплення для всіх бажаючих.

Також мер Запоріжжя Володимир Буряк повідомив, що центр вакцинації вже створюється.

Найближчими днями міська влада повідомить більш детально про його розташування і час початку роботи", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у київському центрі вакцинації збільшили кількість місць для щеплення.

вакцинація Запоріжжя коронавірус ОДА заява

У київському центрі вакцинації збільшили кількість місць для щеплення
24 червня 2021, 14:29
МОЗ опублікувало рекомендації РНБО щодо протидії індійському штаму
24 червня 2021, 14:23
Мер Сум розповів про відкриття нового центру масової вакцинації
24 червня 2021, 13:44
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
З миру по нитці. Навіщо Кирилу Тимошенку "мала приватизація"
Здорова країна: що не так із черговим амбіційним проєктом Зеленського
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua