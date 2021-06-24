У Запоріжжі відкриють перший центр масової COVID-вакцинації

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Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА, передає RegioNews.

Запоріжжя є одним з найбільших міст України, але у нас досі відсутні великі центри вакцинації населення. Щоб убезпечити населення перед можливими новими спалахами епідемії, треба проводити щодня до 5000 щеплень. Тому нам не уникнути створення Центрів масової вакцинації", - заявив голова обласної адміністрації Олександр Старух.

За його словами, для того, щоб прискорити темпи вакцинації, на цих вихідних в місті працюватимуть п'ять кабінетів щеплення для всіх бажаючих.

Також мер Запоріжжя Володимир Буряк повідомив, що центр вакцинації вже створюється.

Найближчими днями міська влада повідомить більш детально про його розташування і час початку роботи", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у київському центрі вакцинації збільшили кількість місць для щеплення.