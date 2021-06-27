Мэр Запорожья распорядился уволить секретаря горсовета
Городской голова Запорожья Владимир Буряк подписал распоряжение об увольнении Анатолия Куртева с должности секретаря городского совета
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской мэрии, передает RegioNews.
Это связано с тем, что он не прошел специальную проверку, которую проходят все чиновники. В частности, во время проверки было обнаружено, что он нарушил Закон Украины "О предотвращении коррупции" и подал ложные сведения в электронной декларации", - говорится в сообщении.
В городском совете отмечают, что мэр, исходя из этих фактов, обратился в правоохранительные органы и уволил с должности Анатолия Куртева.
Сам Буряк утверждает, что это не было политическое решение, и он руководствуется исключительно законом.
Должность секретаря городского совета, как я и обещал, сохраняется за представителем фракции партии "Слуга народа" в городском совете, которая сможет подать соответствующую кандидатуру на рассмотрение сессии 30 июня", - заявил Буряк.
Напомним, ранее сообщалось, что на 30 июня мэр Запорожья созвал депутатов на сессию.