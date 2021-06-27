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27 июня 2021, 15:03 165

Мэр Запорожья распорядился уволить секретаря горсовета

27 июня 2021, 15:03 165
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Фото: zp.gov.ua
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Городской голова Запорожья Владимир Буряк подписал распоряжение об увольнении Анатолия Куртева с должности секретаря городского совета

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской мэрии, передает RegioNews.

Это связано с тем, что он не прошел специальную проверку, которую проходят все чиновники. В частности, во время проверки было обнаружено, что он нарушил Закон Украины "О предотвращении коррупции" и подал ложные сведения в электронной декларации", - говорится в сообщении.

В городском совете отмечают, что мэр, исходя из этих фактов, обратился в правоохранительные органы и уволил с должности Анатолия Куртева.

Сам Буряк утверждает, что это не было политическое решение, и он руководствуется исключительно законом.

Должность секретаря городского совета, как я и обещал, сохраняется за представителем фракции партии "Слуга народа" в городском совете, которая сможет подать соответствующую кандидатуру на рассмотрение сессии 30 июня", - заявил Буряк.

Напомним, ранее сообщалось, что на 30 июня мэр Запорожья созвал депутатов на сессию.

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