Перше засідання ТСК Ради з розслідування дій посадовців проти суверенітету України ініціюють на 2 липня
Голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу") ініціює перше засідання комісії 2 липня
Про це повідомила народна депутатка Безугла на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.
В межах моїх можливостей і повноважень як голови ТСК, ініціюю перше засідання ТСК наступної п'ятниці (2 липня – ред.), і до проєкту порядку денного додаю затвердження плану роботи ТСК на 2021 рік, де першим питанням - "вагнерівці", - написала Безугла.
Депутатка також повідомила, що фракція "Опозиційна платформа - За життя" відмовилася замінити свого представника у ТСК народного депутата Рената Кузьміна. Через це ТСК не зможе в повному обсязі працювати з держтаємницею.
Відправляю офіційне звернення до СБУ щодо Кузьміна. Розпочну дослідження порядку допуску нардепів до держтаємниці та змін до цього порядку, - розповіла Безугла.
За її словами, на сьогодні будь-який народний депутат може отримати такий допуск.
Як повідомлялося 15 березня, у парламенті ініціювали створення нової ТСК. Тоді текст постанови вже внесли в парламент.
10 червня стали відомі представники "Голосу" і "Батьківщини" у ТСК, яка розслідуватиме "справу вагнерівців".