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25 червня 2021, 20:34 10

Перше засідання ТСК Ради з розслідування дій посадовців проти суверенітету України ініціюють на 2 липня

25 червня 2021, 20:34 10
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Фото з відкритих джерел
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Голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу") ініціює перше засідання комісії 2 липня

Про це повідомила народна депутатка Безугла на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

В межах моїх можливостей і повноважень як голови ТСК, ініціюю перше засідання ТСК наступної п'ятниці (2 липня – ред.), і до проєкту порядку денного додаю затвердження плану роботи ТСК на 2021 рік, де першим питанням - "вагнерівці", - написала Безугла.

Депутатка також повідомила, що фракція "Опозиційна платформа - За життя" відмовилася замінити свого представника у ТСК народного депутата Рената Кузьміна. Через це ТСК не зможе в повному обсязі працювати з держтаємницею.

Відправляю офіційне звернення до СБУ щодо Кузьміна. Розпочну дослідження порядку допуску нардепів до держтаємниці та змін до цього порядку, - розповіла Безугла.

За її словами, на сьогодні будь-який народний депутат може отримати такий допуск.

Як повідомлялося 15 березня, у парламенті ініціювали створення нової ТСК. Тоді текст постанови вже внесли в парламент.

10 червня стали відомі представники "Голосу" і "Батьківщини" у ТСК, яка розслідуватиме "справу вагнерівців".

Учора Зеленський зізнався, що особисто попередив Лукашенка про спецоперацію "вагнерівців".

Нагадаємо, наприкінці минулого року повідомлялося, що операція із затримання "вагнерівців" була санкціонована Порошенком. За словами п'ятого президента, спецоперація із затримання "вагнерівців", на жаль, була зірвана конкретними особами.

18 серпня 2020-го Бутусов заявив, що Єрмак зірвав операцію СБУ по затриманню "вагнерівців”. Навколо глави Офісу президента Андрія Єрмака розгортається новий скандал, пов’язаний із фактами можливої державної зради.

ТСК справа вагнерівців розслідування злочин Мар'яна Безугла

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