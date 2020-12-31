Операція із затримання "вагнерівців" була санкціонована Порошенком

За словами п'ятого президента, спецоперація із затримання "вагнерівців", на жаль, була зірвана конкретними особами.

За словами п'ятого президента, спецоперація із затримання "вагнерівців", на жаль, була зірвана конкретними особами.

Фото 5 канал

Порошенко повідомив, що як Верховний Головнокомандувачі ЗСУ наприкінці 2018 року санкціонував проведення цієї операції.

Про це заявив Петро Порошенко в ефірі "5 каналу", передає RegioNews.

П’ятий президент України в ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі" зробив сенсаційне зізнання щодо проведення операції із затримання найманців ПВК "Вагнера".

Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції, - сказав Порошенко.

Лідер "ЄС" заявив, що не дозволить знецінити подвиг десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17

Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті, – заявив лідер партії "Європейська солідарність".

Петро Порошенко додав, що судитимуть і вище посадове керівництво Росії.

Ми маємо посадити на лаву підсудних тих, хто причетний не лише до вбивств українців безпосередньо на полі бою під час окупації (частини Донецької і Луганської областей, – ред.), а й тих, хто був залучений до видачі злочинних наказів, – заявив політик.

За його словами, спецоперація із затримання "вагнерівців", на жаль, була зірвана конкретними особами.

Я дуже наполегливо раджу створити тимчасову слідчу комісію і допитати всіх учасників процесу, а також відсторонити негайно тих, хто може впливати на об'єктивність, незалежність і чесність розслідування, яке точно буде проведене, – підсумував Петро Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що журналіст Бутусов у серпні заявив, що Єрмак зірвав операцію СБУ по затриманню "вагнерівців” і у вересні суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака у "справі вагнерівців".

Також ДБР розслідувала декілька справ по зриву спецоперації з затримання "вагнерівців" - їх відкрили після появи інформації в ЗМІ, а СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівської” спецоперації.

7 жовтня комітет Ради підтримав створення слідчої комісії у "справі вагнерівців".