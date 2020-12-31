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31 грудня 2020, 09:42 9

Операція із затримання "вагнерівців" була санкціонована Порошенком

31 грудня 2020, 09:42 9
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За словами п'ятого президента, спецоперація із затримання "вагнерівців", на жаль, була зірвана конкретними особами.
За словами п'ятого президента, спецоперація із затримання "вагнерівців", на жаль, була зірвана конкретними особами.
Фото 5 канал
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Порошенко повідомив, що як Верховний Головнокомандувачі ЗСУ наприкінці 2018 року санкціонував проведення цієї операції.

Про це заявив Петро Порошенко в ефірі "5 каналу", передає RegioNews.

П’ятий президент України в ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі" зробив сенсаційне зізнання щодо проведення операції із затримання найманців ПВК "Вагнера".

Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції, - сказав Порошенко.

Лідер "ЄС" заявив, що не дозволить знецінити подвиг десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17

Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті, – заявив лідер партії "Європейська солідарність".

Петро Порошенко додав, що судитимуть і вище посадове керівництво Росії.

Ми маємо посадити на лаву підсудних тих, хто причетний не лише до вбивств українців безпосередньо на полі бою під час окупації (частини Донецької і Луганської областей, – ред.), а й тих, хто був залучений до видачі злочинних наказів, – заявив політик.

За його словами, спецоперація із затримання "вагнерівців", на жаль, була зірвана конкретними особами.

Я дуже наполегливо раджу створити тимчасову слідчу комісію і допитати всіх учасників процесу, а також відсторонити негайно тих, хто може впливати на об'єктивність, незалежність і чесність розслідування, яке точно буде проведене, – підсумував Петро Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що журналіст Бутусов у серпні заявив, що Єрмак зірвав операцію СБУ по затриманню "вагнерівців” і у вересні суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака у "справі вагнерівців".

Також ДБР розслідувала декілька справ по зриву спецоперації з затримання "вагнерівців" - їх відкрили після появи інформації в ЗМІ, а СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівської” спецоперації.

7 жовтня комітет Ради підтримав створення слідчої комісії у "справі вагнерівців".

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