Стали відомі представники "Голосу" і "Батьківщини" у ТСК, яка розслідуватиме "справу вагнерівців"
Фракції "Голос" і "Батьківщина" подали своїх представників до тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з розслідування дій посадовців проти суверенітету України
Про це розповіла глава ТСК, заступниця голови парламентського комітету з нацоборони Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), передає RegioNews.
"Голос" і "Батьківщина" сьогодні подали своїх представників в ТСК! Це нардепи Роман Костенко і Сергій Євтушок. Дякую колегам, і це реально збільшує наші шанси на спільну якісну роботу та розвиток парламенту, - написала Безугла в четвер у Facebook.
Вона нагадала, що першим питанням, яке розглядатиме ТСК, стане "справа вагнерівців".
Український парламент 19 травня створив ТСК з розслідування можливих злочинів представників державної влади, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності України, проте опозиційні фракції "Голос", "Батьківщина", "Європейська солідарність" не дали в неї своїх представників. Зокрема, "Голос" і "Європейська солідарність" наполягали на створенні ТСК, яка має розслідувати виключно "справу вагнерівців".
Як повідомлялося, раніше Дмитро Нескоромний заявив про свою участь у розслідуванні Bellingcat по "справі Вагнера". Він обіцяє, що "буде цікаво, а для декого навіть повчально".