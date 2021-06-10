Стали відомі представники "Голосу" і "Батьківщини" у ТСК, яка розслідуватиме "справу вагнерівців"

Фото з відкритих джерел

Фракції "Голос" і "Батьківщина" подали своїх представників до тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з розслідування дій посадовців проти суверенітету України

Про це розповіла глава ТСК, заступниця голови парламентського комітету з нацоборони Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), передає RegioNews.

"Голос" і "Батьківщина" сьогодні подали своїх представників в ТСК! Це нардепи Роман Костенко і Сергій Євтушок. Дякую колегам, і це реально збільшує наші шанси на спільну якісну роботу та розвиток парламенту, - написала Безугла в четвер у Facebook.

Вона нагадала, що першим питанням, яке розглядатиме ТСК, стане "справа вагнерівців".

Український парламент 19 травня створив ТСК з розслідування можливих злочинів представників державної влади, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності України, проте опозиційні фракції "Голос", "Батьківщина", "Європейська солідарність" не дали в неї своїх представників. Зокрема, "Голос" і "Європейська солідарність" наполягали на створенні ТСК, яка має розслідувати виключно "справу вагнерівців".

Як повідомлялося, раніше Дмитро Нескоромний заявив про свою участь у розслідуванні Bellingcat по "справі Вагнера". Він обіцяє, що "буде цікаво, а для декого навіть повчально".

Наприкінці минулого року повідомлялося, що операція із затримання "вагнерівців" була санкціонована Порошенком. За словами п'ятого президента, спецоперація із затримання "вагнерівців", на жаль, була зірвана конкретними особами.

18 серпня 2020-го Бутусов заявив, що Єрмак зірвав операцію СБУ по затриманню "вагнерівців”. Навколо глави Офісу президента Андрія Єрмака розгортається новий скандал, пов’язаний із фактами можливої державної зради.