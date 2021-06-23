13:44  23 червня
Бізнес у Дніпрі зобов'яжуть контролювати шкідливі викиди у повітря та воду - Філатов
10:39  23 червня
У Києві Центр масової вакцинації працюватиме 4 дні - КМДА
08:11  23 червня
Доба на Донбасі: в ООС зафіксували дев'ять порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
23 червня 2021, 14:41 275

У "Держрибагентстві" викрили корупційні схеми на 20 млн грн

23 червня 2021, 14:41 275
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

У підрозділах Державного агентства рибного господарства правоохоронці виявили масштабну корупцію, яка завдала державі збитки на понад 20 млн грн

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Оперативники виявили одразу декілька корупційних механізмів. Усі вони "побудовані" на фіктивних договорах, які укладали підпорядковані Агентству підприємства.

Угоди існували лише на папері, а до їхнього впровадження у життя ніхто не переходив", - йдеться у повідомленні.

Серед іншого, були встановлені такі факти з ознаками фіктивності:

  • використання водойм та їх зариблення;
  • будівництво на території Київської області підприємства з вирощування рибних біоресурсів;
  • збиткова передача у фрахт судна "Таманський".

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями здійснення злочинної діяльності.

Вирішується питання щодо оголошення підозри організаторам і співучасникам злочинної діяльності.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила корупційний механізм в "Укрзалізниці", який діяв майже пів року і був організований керівником виробничого підрозділу філії "Центр управління промисловістю".

СБУ Схеми бюджет обшуки розслідування

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Франківськ виріс: як села ОТГ радіють, а жителі міста розплачуються за перемогу над Парижем
Зелена хвиля Садового: куди може привести мера Львова політичний альянс з президентом
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram