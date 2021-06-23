У "Держрибагентстві" викрили корупційні схеми на 20 млн грн

Фото: СБУ

У підрозділах Державного агентства рибного господарства правоохоронці виявили масштабну корупцію, яка завдала державі збитки на понад 20 млн грн

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Оперативники виявили одразу декілька корупційних механізмів. Усі вони "побудовані" на фіктивних договорах, які укладали підпорядковані Агентству підприємства.

Угоди існували лише на папері, а до їхнього впровадження у життя ніхто не переходив", - йдеться у повідомленні.

Серед іншого, були встановлені такі факти з ознаками фіктивності:

використання водойм та їх зариблення;

будівництво на території Київської області підприємства з вирощування рибних біоресурсів;

збиткова передача у фрахт судна "Таманський".

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями здійснення злочинної діяльності.

Вирішується питання щодо оголошення підозри організаторам і співучасникам злочинної діяльності.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила корупційний механізм в "Укрзалізниці", який діяв майже пів року і був організований керівником виробничого підрозділу філії "Центр управління промисловістю".