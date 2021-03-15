У парламенті хочуть створити нову ТСК: чим вона займатиметься

Текст постанови вже внесли в парламент

Текст постанови вже внесли в парламент

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У Верховній Раді хочуть створити нову Тимчасову слідчу комісію. Вона займеться розслідуванням можливих протиправних дій представників державної влади, що сприяли порушенню державного суверенітету і територіальної цілісності.

Про це свідчать дані на сайті ВР, пише RegioNews.

Проект постанови був зареєстрований у понеділок, 15 березня, під №5243.

"Метою є встановлення фактів щодо можливих протиправних дій представників державної влади України, спрямованих на співпрацю з державою-агресором та іншу антиукраїнську діяльність", - сказано у тексті постанови.

Кількісний склад комісії складається з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп): один представник від тридцяти народних депутатів, але не менш як по одному нардепу від кожної депутатської фракції (депутатської групи), в кількості 11 парламентарів.

Главою ТСК стане Маряна ­­­­­­­­Безугла, а її заступником - Нестор Шуфрич.

"В комітеті її поки не було, але просимо сприяти швидкому розгляді в комітеті цієї ТСК", - зазначив заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

Нагадаємо, у "Слузі народу" хочуть створити слідчу комісію щодо справи "вагнерівців".