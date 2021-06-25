Первое заседание ВСК Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины инициируют на 2 июля

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Об этом сообщила народный депутат Безуглая на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

В рамках моих возможностей и полномочий как главы ВСК, инициирую первое заседание ВСК в следующую пятницу (2 июля – ред.), и к проекту повестки дня добавляю утверждение плана работы ВСК на 2021 год, где первым вопросом - "вагнеровцы", - написала Безуглая.

Депутат также сообщила, что фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" отказалась заменить своего представителя в ВСК народного депутата Рената Кузьмина. Из-за этого ТСК не сможет в полном объёме работать с гостайной.

Отправляю официальное обращение в СБУ относительно Кузьмина. Начну исследование порядка допуска нардепов к гостайне и изменений к этому порядку, - рассказала Безуглая.

По ее словам, на сегодня любой народный депутат может получить такой допуск.

Как сообщалось 15 марта, в парламенте инициировали создание новой ВСК. Тогда текст постановления уже внесли в парламент.

10 июня стали известны представители "Голоса" и "Батькивщины" в ВСК, которая будет расследовать "дело вагнеровцев".

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что операция по задержанию "вагнеровцев" была санкционирована Порошенко. По словам пятого президента, спецоперация по задержанию "вагнеровцев", к сожалению, была сорвана конкретными лицами.

18 августа 2020-го Бутусов заявил, что Ермак сорвал операцию СБУ по задержанию ”вагнеровцев". Вокруг главы Офиса президента Андрея Ермака разворачивается новый скандал, связанный с фактами возможной государственной измены.