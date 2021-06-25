Первое заседание ВСК Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины инициируют на 2 июля
Глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа") инициирует первое заседание комиссии 2 июля
Об этом сообщила народный депутат Безуглая на своей Facebook-странице, передает RegioNews.
В рамках моих возможностей и полномочий как главы ВСК, инициирую первое заседание ВСК в следующую пятницу (2 июля – ред.), и к проекту повестки дня добавляю утверждение плана работы ВСК на 2021 год, где первым вопросом - "вагнеровцы", - написала Безуглая.
Депутат также сообщила, что фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" отказалась заменить своего представителя в ВСК народного депутата Рената Кузьмина. Из-за этого ТСК не сможет в полном объёме работать с гостайной.
Отправляю официальное обращение в СБУ относительно Кузьмина. Начну исследование порядка допуска нардепов к гостайне и изменений к этому порядку, - рассказала Безуглая.
По ее словам, на сегодня любой народный депутат может получить такой допуск.
Как сообщалось 15 марта, в парламенте инициировали создание новой ВСК. Тогда текст постановления уже внесли в парламент.
10 июня стали известны представители "Голоса" и "Батькивщины" в ВСК, которая будет расследовать "дело вагнеровцев".