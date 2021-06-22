У Черкасах СБУ затримала іноземця, якого розшукує Інтерпол

Фото: СБУ

У м. Черкаси у ході спецоперації СБУ затримала іноземного громадянина, який знаходиться в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Іноземець переховувався на території України з 2019 року. Тут він намагався уникнути кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави", - йдеться у повідомленні.

Наразі до затриманого застосовано тимчасовий арешт терміном 40 діб і поміщено до державної установи "Черкаський слідчий ізолятор".

Раніше повідомлялось, що контррозвідка СБУ викрила колишнього бойовика у Збройних Силах України.