У Черкасах СБУ затримала іноземця, якого розшукує Інтерпол
У м. Черкаси у ході спецоперації СБУ затримала іноземного громадянина, який знаходиться в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.
Іноземець переховувався на території України з 2019 року. Тут він намагався уникнути кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави", - йдеться у повідомленні.
Наразі до затриманого застосовано тимчасовий арешт терміном 40 діб і поміщено до державної установи "Черкаський слідчий ізолятор".
Раніше повідомлялось, що контррозвідка СБУ викрила колишнього бойовика у Збройних Силах України.
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