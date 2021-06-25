У "Слузі народу” назвали дату розгляду законопроєкту про олігархів
Верховна Рада розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів 1 липня на позачерговому засіданні
Про це у коментарі РБК-Україна заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає RegioNews.
У четвер буде розглядатися довгоочікуваний законопроєкт про олігархів ... Ймовірно, ці позачергові засідання будуть скликані президентом Володимиром Зеленським. Відповідно, президент формує порядок денний", - сказала вона.
Раніше комітет Ради з питань євроінтеграції рекомендував доопрацювати законопроєкт, оскільки документ не відповідає Угоді про асоціацію.
Нагадаємо, 2 червня в Раду внесли закон президента Зеленського про олігархів. Також повідомлялося, що у список олігархів в Україні можуть включити 13 осіб.
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