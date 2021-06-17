14:59  17 червня
У "Київавтодорі" проводять обшуки у справі про несплату податків
14:33  17 червня
Рада збільшила територію міста Миргород Полтавської області
17:56  17 червня
Доба на Донбасі: бойовики тричі стріляли із забороненої зброї
UA | RU
UA | RU
17 червня 2021, 17:33 179

Комітет Ради відправив на доопрацювання закон Зеленського про олігархів

17 червня 2021, 17:33 179
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Комітет Верховної ради з питань євроінтеграції вирішив, що законопроєкт президента Володимира Зеленського №5599 про олігархів потребує доопрацювання

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату парламенту, передає RegioNews.

Законопроект №5599 не суперечить цілям Угоди про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою врахування положень статті 282 Угоди про асоціацію щодо належного дотримання принципу правової визначеності, повного врахування положень Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року (Загальний регламент про захист даних)", - йдеться в повідомленні.

Члени комітету рекомендують під час доопрацювання документу врахувати Європейську конвенцію з прав людини, Гельсінський Заключний Акт та рекомендації ПАРЄ №1516.

У комітеті підкреслили, що законопроєкт також потребує висновку Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Нагадаємо, 2 червня в Раду внесли закон президента Зеленського про олігархів. Також повідомлялося, що у список олігархів в Україні можуть включити 13 осіб.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні нині готується низка законодавчих ініціатив щодо деолігархізації.

Верховна Рада законопроєкт олігархи Володимир Зеленський комітет

Рада збільшила територію міста Миргород Полтавської області
17 червня 2021, 14:33
Рада направила майже 750 млн гривень на зарплати працівників судів
17 червня 2021, 13:53
ОПЗЖ вимагатиме порушити справу проти Потураєва
17 червня 2021, 13:52
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Замість "народних республік" – фейкові "ради". Як план щодо розриву України на шматки перейшов до запасного варіанту
Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua