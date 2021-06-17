Комітет Ради відправив на доопрацювання закон Зеленського про олігархів
Комітет Верховної ради з питань євроінтеграції вирішив, що законопроєкт президента Володимира Зеленського №5599 про олігархів потребує доопрацювання
Про це повідомляє інформаційне управління Апарату парламенту, передає RegioNews.
Законопроект №5599 не суперечить цілям Угоди про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою врахування положень статті 282 Угоди про асоціацію щодо належного дотримання принципу правової визначеності, повного врахування положень Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року (Загальний регламент про захист даних)", - йдеться в повідомленні.
Члени комітету рекомендують під час доопрацювання документу врахувати Європейську конвенцію з прав людини, Гельсінський Заключний Акт та рекомендації ПАРЄ №1516.
У комітеті підкреслили, що законопроєкт також потребує висновку Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Нагадаємо, 2 червня в Раду внесли закон президента Зеленського про олігархів. Також повідомлялося, що у список олігархів в Україні можуть включити 13 осіб.
Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні нині готується низка законодавчих ініціатив щодо деолігархізації.