Комітет Ради відправив на доопрацювання закон Зеленського про олігархів

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Комітет Верховної ради з питань євроінтеграції вирішив, що законопроєкт президента Володимира Зеленського №5599 про олігархів потребує доопрацювання

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату парламенту, передає RegioNews.

Законопроект №5599 не суперечить цілям Угоди про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою врахування положень статті 282 Угоди про асоціацію щодо належного дотримання принципу правової визначеності, повного врахування положень Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року (Загальний регламент про захист даних)", - йдеться в повідомленні.

Члени комітету рекомендують під час доопрацювання документу врахувати Європейську конвенцію з прав людини, Гельсінський Заключний Акт та рекомендації ПАРЄ №1516.

У комітеті підкреслили, що законопроєкт також потребує висновку Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Нагадаємо, 2 червня в Раду внесли закон президента Зеленського про олігархів. Також повідомлялося, що у список олігархів в Україні можуть включити 13 осіб.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні нині готується низка законодавчих ініціатив щодо деолігархізації.