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24 червня 2021, 15:53 96

У метрополітені Києва стався збій, не працює оплата проїзду

24 червня 2021, 15:53 96
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Фото: із відкритих джерел
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У Київському метрополітені стався збій системи оплати проїзду банківською карткою та мобільними додатками

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену, передає RegioNews.

Шановні пасажири! Наразі оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками у метро не працює. Фахівці усувають причини технічного збою", - йдеться у повідомленні.

У метрополітені закликали користуватися електронним квитком або придбати разовий qr-квиток в автоматах з продажу.

Про відновлення роботи у звичайному режимі обіцяють повідомити пусля усунення неполадок.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві "замінували" Центральний та Південний вокзали

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