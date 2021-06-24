У метрополітені Києва стався збій, не працює оплата проїзду
У Київському метрополітені стався збій системи оплати проїзду банківською карткою та мобільними додатками
Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену, передає RegioNews.
Шановні пасажири! Наразі оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками у метро не працює. Фахівці усувають причини технічного збою", - йдеться у повідомленні.
У метрополітені закликали користуватися електронним квитком або придбати разовий qr-квиток в автоматах з продажу.
Про відновлення роботи у звичайному режимі обіцяють повідомити пусля усунення неполадок.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві "замінували" Центральний та Південний вокзали
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