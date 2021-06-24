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24 червня 2021, 18:05 2329

До Ради проходять чотири партії – опитування

24 червня 2021, 18:05 2329
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Фото з відкритих джерел
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Чотири політичні партії - "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя" та "Батьківщина" – можуть точно подолати 5%-й прохідний бар'єр на виборах до Верховної Ради, якби голосування відбулося найближчим часом

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, передає RegioNews.

За партію "Слуга народу" готові віддати свої голоси 28% респондентів, що визначилися з вибором, і 18% від загальної кількості опитаних. "Європейську солідарність" підтримують 19% і 12% відповідно, "ОПЗЖ" - 15% і 10%. За "Батьківщину" готові проголосувати 10,5% і 7% відповідно.

Шанси подолати 5%-й бар'єр має також партія "Сила і честь", яку готові підтримати 6% тих, що визначилися з вибором, і 4% від загальної кількості респондентів.

Партію "Українська стратегія Гройсмана" підтримують 4% та 2% відповідно, партію "Громадянська позиція" - 3% і 2%, ВО "Свобода" - 3% і 2% відповідно. За Радикальну партію Олега Ляшка готові проголосувати 2,5% тих, що визначилися, і 2% від загальної кількості респондентів, партію "УДАР Віталія Кличка" - 2% і 1% відповідно. Партії "Опозиційний блок", "Голос" і Партію Шарія підтримують по 1% серед тих, що визначилися з вибором і по 1% від загальної кількості респондентів.

Дослідження проведено в період з 11 до 16 червня методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що представляє доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Соціологічне опитування проведене в рамках дослідницького проєкту "Україна: 30 років на шляху до Європи", що фінансується Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Як повідомлялося сьогодні, за Зеленського готові проголосувати 32% громадян. Якби вибори президента України відбулися в середині червня 2021 року, за Володимира Зеленського в першому турі проголосували б 32,4% тих, хто візьме участь у виборах і визначився з вибором.

дослідження партїї опитування Верховна Рада соціологія центр Разумкова

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