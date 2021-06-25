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25 июня 2021, 12:23 128

В "Слуге народа" назвали дату рассмотрения законопроекта об олигархах

25 июня 2021, 12:23 128
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Фото: из открытых источников
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Верховная Рада рассмотрит законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах 1 июля на внеочередном заседании

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает RegioNews.

В четверг будет рассматриваться долгожданный законопроект об олигархах... Вероятно, эти внеочередные заседания будут созваны президентом Владимиром Зеленским. Соответственно, президент формирует повестку дня", - сказала она.

Ранее комитет Рады по вопросам евроинтеграции рекомендовал доработать законопроект, поскольку документ не соответствует Соглашению об ассоциации.

Напомним, 2 июня в Раду внесли закон президента Зеленского об олигархах. Также сообщалось, что в список олигархов в Украине могут включить 13 человек.

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