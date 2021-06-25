В "Слуге народа" назвали дату рассмотрения законопроекта об олигархах
Верховная Рада рассмотрит законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах 1 июля на внеочередном заседании
Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает RegioNews.
В четверг будет рассматриваться долгожданный законопроект об олигархах... Вероятно, эти внеочередные заседания будут созваны президентом Владимиром Зеленским. Соответственно, президент формирует повестку дня", - сказала она.
Ранее комитет Рады по вопросам евроинтеграции рекомендовал доработать законопроект, поскольку документ не соответствует Соглашению об ассоциации.
Напомним, 2 июня в Раду внесли закон президента Зеленского об олигархах. Также сообщалось, что в список олигархов в Украине могут включить 13 человек.