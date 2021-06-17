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17 червня 2021, 15:29 820

Ексчиновницю "Приватбанку” заочно арештували за розтрату 136 мільйонів гривень

17 червня 2021, 15:29 820
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Фото: із відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 17 червня обрав запобіжний захід у вигляді заочного взяття під варту для колишньої очільниці одного із підрозділів “Приватбанку”

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що підозрювана, ім’я якої не називається, фігурує у справі про виведення 136,89 млн гривень колишніми топ-менеджерами "Приватбанку”.

Вказана ухвала суду є підставою для ініціювання публікації Генеральним секретаріатом Інтерполу червоної картки оповіщення з метою розшуку, затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої видачі (екстрадиції) особи в Україну”, - йдеться в повідомленні.

В НАБУ нагадали, що в грудні 2016 року, за день до визнання банку неплатоспроможним, чиновники за фальшивими документами виплатили 136,89 млн гривень пов'язаній з банком компанії.

Наразі досудове розслідування у цій справі триває.

Нагадаємо, 22 лютого у Борисполі посадили літак, щоб затримати топ-фігуранта справи Приватбанку. Повідомляється, що Володимир Яценко хотів утекти на приватному літаку у напрямку Відня.

Також генпрокурор Венедіктова повідомила, що кільком колишнім топ-менеджерам "Приватбанку” підписано підозри. Підозру ексзаступнику голови банку погодили після проведення експертного дослідження завданих збитків.

23 лютого колишнім топменеджерам "ПриватБанку" НАБУ повідомило про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн.

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