Экс-чиновницу "Приватбанка" заочно арестовали за растрату 136 миллионов гривен

Фото: из открытых источников

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 17 июня избрал меру пресечения в виде заочного взятия под стражу для бывшей главы одного из подразделений "Приватбанка"

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что подозреваемая, имя которой не называется, фигурирует в деле о выводе 136,89 млн гривен бывшими топ-менеджерами "Приватбанка".

Указанное постановление суда является основанием для инициирования публикации Генеральным секретариатом Интерпола красной карточки оповещения с целью розыска, задержания, ареста, ограничения свободы передвижения и последующей выдачи (экстрадиции) лица в Украину", - говорится в сообщении.

В НАБУ напомнили, что в декабре 2016 года, за день до признания банка неплатежеспособным, чиновники по фальшивым документам выплатили 136,89 млн гривен связанной с банком компании.

Сейчас досудебное расследование по этому делу продолжается.

Напомним, 22 февраля в Борисполе посадили самолет, чтобы задержать топ-фигуранта дела "Приватбанка". Сообщается, что Владимир Яценко хотел сбежать на частном самолете в направлении Вены.

Также генпрокурор Венедиктова сообщила, что нескольким бывшим топ-менеджерам "Приватбанка” подписано подозрения. Подозрение экс-заместителю председателя банка согласовали после проведения экспертного исследования причиненных убытков.

23 февраля бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка" НАБУ сообщило о подозрении в растрате более 136,89 млн грн.