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22 лютого 2021, 14:50 201

У Борисполі посадили літак, щоб затримати топ-фігуранта справи Приватбанку - ЗМІ

22 лютого 2021, 14:50 201
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Фото: із відкритих джерел
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Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) знімають з літака в Борисполі під Києвом колишнього першого заступника голови Приватбанку Володимира Яценка.

Про це повідомляє Українська правда із посилання на джерела в правоохоронних органах, передає RegioNews.

За даними видання, генеральний прокурор Ірина Венедіктова сьогодні вранці підписала йому підозру.

Просто зараз у Борисполі посадили літак і збираються арештувати чоловіка, який збирався втекти. Це один із топ-фігурантів у справі Приватбанку, який намагався покинути Україну, щоб уникнути відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Яценка планують затримати, НАБУ хоче вручити затриманому повідомлення про підозру. У відомстві стверджують, що це одна із найгучніших справ в Україні.

Згодом пресслужба НАБУ розповіла, що Ірина Венедіктова погодила повідомлення про підозру колишньому заступнику голови правління Приватбанку у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

За оперативною інформацією, експосадовець планував покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Завдяки зусиллям керівника групи детективів та Директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль”, де розпочато проведення невідкладних слідчих дій. Деталі – згодом”, - розповіли в НАБУ.

Нагадаємо, стягнення $350 млн з "Приватбанку" на користь Суркісів призупинили: рішення ВСУ.

НАБУ кримінальна справа затримання Приватбанк Бориспіль

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