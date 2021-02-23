Колишнім топменеджерам "ПриватБанку" повідомили про підозру - НАБУ

Двом фігурантам справи підозри надіслали поштою

Двом фігурантам справи підозри надіслали поштою

Фото: nabu.gov.ua

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Зазначається, що підозри експосадовцям "ПриватБанку" підписала Генеральний прокурор. Серед підозрюваних фігурують такі особи:

колишній голова правління ПАТ КБ "ПриватБанк";

колишній перший заступник голови правління ПАТ КБ "ПриватБанк";

колишня керівниця одного з підрозділів ПАТ КБ "ПриватБанк", яка одночасно обіймала посаду першої заступниці голови правління у пов'язаній страховій компанії.

За даними слідства, підозрювані у грудні 2016 року за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку понад 136,89 млн грн на користь страхової компанії, пов'язаної з кінцевими бенефіціарами "ПриватБанку".

Ексголові правління та керівниці одного з підрозділів банку про підозру повідомлено у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України, а саме - надіслано поштою, оскільки місцезнаходження підозрюваних не встановлено", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 22 лютого у Борисполі посадили літак, щоб затримати топ-фігуранта справи Приватбанку. Повідомляється, що Володимир Яценко хотів утекти на приватному літаку у напрямку Відня. Завдяки зусиллям керівника групи детективів та Директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", після чого правоохоронці розпочали слідчі дії - експосадовця затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Також генпрокурор Венедіктова повідомила, що кільком колишнім топ-менеджерам "Приватбанку” підписано підозри. Підозру ексзаступнику голови банку погодили після проведення експертного дослідження завданих збитків.