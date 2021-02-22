Кільком колишнім топ-менеджерам "Приватбанку” підписано підозри - Венедіктова
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри кільком колишнім топ-менеджерам "Приватбанку", їхні імена та деталі підозр поки що не розкриваються.
Про це вона повідомила у Facebook, передає RegioNews.
Венедіктова підтвердила, що дійсно підписала підозру Володимиру Яценку, і заявила, що стала одним з процесуальних керівників у цій справі.
Після проведення декількох робочих нарад за участю детективів НАБУ і прокурорів САП, я особисто прийняла рішення щодо необхідності низки вказівок про слідчі дії і проведення експертного дослідження з метою підтвердження збитків, спричинених державі і громадянам”, - заявила генпрокурор.
Венедіктова додала, що не може розповідати про стан справ в цьому провадженні і не стала розкривати імена підозрюваних.
Також вона зазначила, що у цій справі не вдалося уникнути "зливу” інформації перед проведенням спецоперації із посадки літака в аеропорту "Бориспіль”.
Ми з вами вже звикли до того, що іноді чіткі плани правоохоронців "зливаються", що стане темою, я впевнена, окремого розслідування на цей раз", - написала вона.
Нагадаємо, у Борисполі посадили літак, щоб затримати топ-фігуранта справи Приватбанку.