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22 лютого 2021, 16:59 173

Кільком колишнім топ-менеджерам "Приватбанку” підписано підозри - Венедіктова

22 лютого 2021, 16:59 173
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Підозру ексзаступнику голови банку погодили після проведення експертного дослідження завданих збитків
Підозру ексзаступнику голови банку погодили після проведення експертного дослідження завданих збитків
Фото: із відкритих джерел
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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри кільком колишнім топ-менеджерам "Приватбанку", їхні імена та деталі підозр поки що не розкриваються.

Про це вона повідомила у Facebook, передає RegioNews.

Венедіктова підтвердила, що дійсно підписала підозру Володимиру Яценку, і заявила, що стала одним з процесуальних керівників у цій справі.

Після проведення декількох робочих нарад за участю детективів НАБУ і прокурорів САП, я особисто прийняла рішення щодо необхідності низки вказівок про слідчі дії і проведення експертного дослідження з метою підтвердження збитків, спричинених державі і громадянам”, - заявила генпрокурор.

Венедіктова додала, що не може розповідати про стан справ в цьому провадженні і не стала розкривати імена підозрюваних.

Також вона зазначила, що у цій справі не вдалося уникнути "зливу” інформації перед проведенням спецоперації із посадки літака в аеропорту "Бориспіль”.

Ми з вами вже звикли до того, що іноді чіткі плани правоохоронців "зливаються", що стане темою, я впевнена, окремого розслідування на цей раз", - написала вона.

Нагадаємо, у Борисполі посадили літак, щоб затримати топ-фігуранта справи Приватбанку.

Офіс генпрокурора підозра кримінальна справа Приватбанк Ірина Венедіктова

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