Харківській зоопарк Терехова – це "чорна діра", яка тягне мільярди з бюджету, - експерт

Про це на своїй сторінці у Facebook написав політичний експерт Володимир Цибулько.

"В країні недавно до "великого будівництва" додалось "велике садівництво" - тепер ще мільярди на дерева підуть. Ви от смієтеся. А я говорив днями про це з друзями з Харкова, а вони, виявляється вже п’ять років живуть поряд із мегапроектом за кілька мільярдів – там реконструюють зоопарк. А сьогодні бачу новину: "Строительство террариума в зоопарке Харькова подорожало в четыре раза". Стало цікаво – а скільки ж тепер це коштує? Виявляється - 26 мільйонів гривень", - написав експерт.

Він також нагадав, що додатково про витрати на будівництво зоопарку повідомляє Харківський антикорупційний центр. "Наприклад, торік на утримання бегемотів Харківська міськрада виділила 64,5 мільйони гривень, а цього року додала ще 89 мільйонів. Разом на житло для бегемотів виходить 153,5 мільйони. Житло для бегемотів у місті, де немає нормальних доріг, де величезна кількість людей проживає у будинках, що потребують ремонту, а відключення води, газу, світла – стало нормою! Далі: вольєр для мавп – 35 мільйонів! Перебудова туалету: три мільйони!" – уточнив Цибулько.

"Я тепер розумію, чому місцеві антикорупціонери кажуть, що на зоопарк у Харкові вже витрачено 2,5 мільярди. Бо проект стабільно поглинає величезні кошти з міського бюджету. До речі, кошторисної документації, як окремого документу, на реконструкцію зоопарку не існує – принаймні, активістам Харківського антикорупційного центру не вдалося його отримати. Сам об’єкт готовий ледь наполовину. Це означає, що на другу половину потрібно буде ще 2,5 мільярди або десь так", - додав він.

Експерт також заявив, що будівництво зоопарку можна вважати проектом по засвоюванню бюджетних коштів. "Я не знаю, чи матимуть харків’яни новий зоопарк і коли саме, але "чорну діру", яка тягне сотні мільйонів гривень з їхнього бюджету вони вже мають. І мені здається, що будуть мати ще довго. Це ж просто Клондайк посеред міста для тих, хто знає, з якого боку і з якою лопатою до бюджетних коштів підходити. Головне невпинно вдосконалювати сам зоопарк – зараз він має стати найкращим у Європі", - поіронізував Цибулько.

"Потім, мабуть, будуть його робити найкращим у світі. Ну а кошти в міському бюджеті завжди знайдуться. Це вони не завжди є на будинки або дороги – от, наприклад, Московський проспект у Харкові вже чотири роки ремонтують і не можуть доремонтувати", - додав експерт.

Крім того, Цибулько заявив, що реконструкція зоопарку – один з головних піар-активів виконувача обов’язків міського голови Харкова Ігоря Терехова, який хоче бути обраним мером у жовтні 2021 року. "23 серпня обіцяє запустити харків’ян у новий зоопарк. Він, щоправда буде готовий максимум на 50%, але, думаю, вони побачать, кому в Харкові "жить хорошо" – їм, чи мавпам з бегемотами. Але цілком можливо, що естетика відволіче їх від сумних думок, і можливо вони подумають: "ну, якщо Терехов так про мавп потурбувався, то і нас може не забуде", і всі як один підуть і проголосують за Терехова і зоопарк за кілька мільярдів гривень", - написав він, припустивши, що "швидше за все так думає тільки сам Терехов. Не уявляю собі Харків як острівець населений ідіотами, які бачать, як їх намахують і йдуть голосувати за того, хто їх намахує".

Цибулько також додав, що піар-проект "Зоопарк" за вартістю вже дорівнює кільком виборчим кампаніям, наприклад у Бундестаг або Сейм: "Ну, так це в них, у європах. Нічого вони там в крокодилах та ігуанах не розуміють".

Нагадаємо, нещодавно Харківський зоопарк оголосив черговий тендер з реконструкції будівлі тераріуму зоопарку вартістю 20 мільйонів гривень. За даними ХАЦ, у 2020 році зоопарк уже проводив тендер на реконструкцію цієї будівлі. Тоді було підписано угоду вартістю 6, 6 млн. гривень, але вартість робіт у новому тендері збільшили. Також, за даними ХАЦ, зоопарк оголосив тендер на будівництво будівлі для утримання бегемотів у зоні "Африканське сафарі" вартістю 89,33 млн грн. Аукціон має відбутися 29 червня.

31 жовтня 2021 року в Харкові відбудуться дострокові вибори міського голови. Попри те, що офіційно виборчий процес у Харкові ще не стартував, в.о. мера Ігор Терехов уже активно веде свою виборчу кампанію.