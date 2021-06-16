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16 червня 2021, 17:28 1122

У Харкові курсанти продавали через інтернет крадене військове майно

16 червня 2021, 17:28 1122
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Фото: СБУ
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Працівники Служби безпеки України викрили в одному із вищих навчальних закладів Міноборони, який знаходиться в Харкові, схему продажу військового майна

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, військовослужбовці, серед яких були курсанти, упродовж року розкрадали військове майно і продавали його через інтернет за ринковою вартістю.

Слідчі відкрили за цим фактом кримінальну справу і змогли отримати докази розкрадання майна.

У ході обшуків за місцями їх проживання та зберігання викраденого майна співробітники СБУ вилучили підготовлені для продажу військові речі, а також гроші, отримані злочинним шляхом”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що наразі продовжуються слідчо-оперативні дії, встановлюються всі посадовці, які причетні до схеми.

Нагадаємо, раніше у Львові керівництво одного з підприємств Міноборони викрили на хабарі.

крадіжка Міноборони розкрадання кримінальна справа Харків Харківська область

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