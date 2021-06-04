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04 червня 2021, 18:06 39

У РНБО назвали умову відновлення авіасполучення з Білоруссю

04 червня 2021, 18:06 39
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Фото з відкритих джерел
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Розв'язання питання відновлення авіаційного сполучення України з Білоруссю залежатиме від того, як керівництво цієї поводитиметься з політичними в'язнями

Як пише RegioNews, про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Щодо питання відновлення авіасполучення з Білоруссю, це залежатиме не від нас, а від поведінки Білорусі, як вони поводитимуться з тими політв'язнями, яких сьогодні вже тисячі", - сказав він.

Данілов також звернув увагу на те, що Європейський Союз ухвалив одностайне рішення про те, що з завтрашнього дня, 5 червня, припиняє приймати будь-які літаки з Білорусі.

Нагадаємо, що з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Такою була реакція України на затримання журналіста й опозиціонера Романа Протасевича, який 23 травня перебував на борту літака Ryanair, що здійснював рейс з Афін до Вільнюса. Протасевич внесений в Білорусі в список терористів. Відомо, що вже низка країн заборонили польоти над Білоруссю.

Україна РНБО РНБО Білорусь Олексій Данилов

 
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