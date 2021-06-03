Верховна Рада офіційно засудила примусову посадку літака компанії Ryanair у Мінську

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Верховна Рада на засіданні у четвер ухвалила постанову про заяву парламенту щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryinair у Мінську. Рішення підтримало 280 народних депутатів

Це передає RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Верховної ради.

Верховна Рада України рішуче засуджує дії влади Республіки Білорусь щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair та затримання Романа Протасевича, що є черговим проявом наступу білоруської влади на політичну опозицію, на свободу слова і журналістську діяльність у Білорусі, — сказано в заяві ВР.

Рада також закликає білоруську владу негайно звільнити Романа Протасевича і всіх політичних в’язнів, "зупинити свавілля і тортури, до яких вдаються органи безпеки Білорусі щодо утримуваних під вартою громадян Білорусі”, а також гарантувати повагу до прав людини відповідно до міжнародних зобов’язань, сказано в тексті документу.

Також Верховна Рада підтверджує цілковиту солідарність зі своїми міжнародними партнерами, передусім з держав-членів Європейського Союзу та США, у тому числі щодо припинення повітряних сполучень з Республікою Білорусь.

Верховна Рада України також повністю підтримує дії Уряду України, який з метою забезпечення безпеки цивільної авіації та суспільства одним з перших серед європейських держав запровадив заборону на виконання авіаційних перевезень між Україною та Республікою Білорусь з 26 травня 2021 року та посилив "повітряні санкції" щодо білоруських авіакомпаній з 28 травня 2021 року, — йдеться в заяві.

Постановою передбачено доручити Голові ВР забезпечити невідкладне направлення тексту Заяви Організації Об’єднаних Націй, Європейській Комісії, Європейському Парламенту, Парламентській Асамблеї Ради Європи, Парламентській Асамблеї ОБСЄ, Парламентській Асамблеї НАТО, щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську національним урядам і парламентам держав світу.

Як повідомлялося, вчора "Слуга народу" заявила, що підтримає звернення про визнання режиму Лукашенка в Білорусі загрозою світовій безпеці 200 голосами.

Також з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 25 травня заборонив польоти над повітряним простором Білорусі.