З 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

Рixabay

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, заборона діятиме з 26 травня, пише RegioNews.

"З 00 годин 00 хвилин 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. На позачерговому засіданні уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужби і ДП "Украерорух" вжити для цього необхідних заходів", - повідомив прем'єр.

Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі. Крім цього, уряд доручив прикордонній службі припинити оформлення пасажирів, які слідують з Білорусі або в Білорусь, в митних пунктах аеропортів.

Нагадаємо, напередодні Зеленський дав доручення, щоб авіасполучення з Білоруссю було призупинено. Відомо, що такою є реакція України на затримання журналіста і опозиціонера Романа Протасевича, який 23 травня перебував на борту літака Ryanair, що здійснював рейс з Афін до Вільнюса. Протасевич внесений в Білорусі в список терористів. Відомо, що вже низка країн заборонили польоти над Білоруссю.