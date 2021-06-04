Из-за шагов Беларуси в сторону сотрудничества с Россией, Украина усиливает охрану границы с ней, - спикер Госпогранслужбы

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О ситуации на границе Украины и Беларуси рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24", передает RegioNews.

Подразделения Государственной пограничной службы на границе с Беларусью несут службу усиленно. Мы об этом заявляли ранее. На днях глава Госпогранслужбы отбыл на один из участков в пределах Житомирского пограничного отряда, чтобы своими глазами увидеть, как происходит усиление, и направить усилия на дальнейшее наращивание системной охраны границы на участке с Беларусью, — сказал он.

Демченко объяснил цель усиления границы.

Из-за шагов, которые предпринимает Беларусь в сторону сотрудничества с Россией, это направление является одним из тех, которым уделяется повышенное внимание, чтобы не допустить нарушений границы и, возможно, прорыва любых групп. Если мы помним, белорусская сторона любит манипулировать информацией - якобы из Украины поступает большое количество оружия. Но мы эту информацию опровергаем. Кроме личного состава, мы активно направляем беспилотные аппараты, чтобы с воздуха мониторить государственную границу, — сказал он.

Как сообщалось, 3 июня Верховная Рада официально осудила принудительную посадку самолета компании Ryanair в Минске.

Также с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Кабинет министров на внеочередном заседании 25 мая запретил полеты над воздушным пространством Беларуси.

12 мая министр обороны не исключил вероятности распространения российской военной агрессии через территорию Беларуси. Украина имеет разработанные планы на случай необходимости противодействия такой угрозе.