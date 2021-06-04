Из-за шагов Беларуси в сторону сотрудничества с Россией, Украина усиливает охрану границы с ней, - спикер Госпогранслужбы
Украина усиливает охрану границы с Беларусью
О ситуации на границе Украины и Беларуси рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24", передает RegioNews.
Подразделения Государственной пограничной службы на границе с Беларусью несут службу усиленно. Мы об этом заявляли ранее. На днях глава Госпогранслужбы отбыл на один из участков в пределах Житомирского пограничного отряда, чтобы своими глазами увидеть, как происходит усиление, и направить усилия на дальнейшее наращивание системной охраны границы на участке с Беларусью, — сказал он.
Демченко объяснил цель усиления границы.
Из-за шагов, которые предпринимает Беларусь в сторону сотрудничества с Россией, это направление является одним из тех, которым уделяется повышенное внимание, чтобы не допустить нарушений границы и, возможно, прорыва любых групп. Если мы помним, белорусская сторона любит манипулировать информацией - якобы из Украины поступает большое количество оружия. Но мы эту информацию опровергаем. Кроме личного состава, мы активно направляем беспилотные аппараты, чтобы с воздуха мониторить государственную границу, — сказал он.
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