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12 травня 2021, 15:59 10

Міністр оборони не виключає ймовірності поширення російської військової агресії через територію Білорусі

12 травня 2021, 15:59 10
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Україна має розроблені плани на випадок необхідності протидії такій загрозі
Україна має розроблені плани на випадок необхідності протидії такій загрозі
Фото пресслужби Міноборони
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Передислокація підрозділів збройних сил Російської Федерації із районів вздовж кордонів України продовжується, але кількість відведених російських військ не дає зробити висновок, що загроза збройної агресії минула – в тому числі з білоруського напрямку.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Міноборони.

За даними нашої розвідки та інформації від наших західних партнерів, Росія дуже повільно відводить свої війська. Наприклад, учора було відведено близько 3,5 тисячі, то сьогодні близько 4 тисяч військовослужбовців. Техніка РФ все ще залишається поблизу нашого північного кордону, - повідомив Таран.

Як зазначається, міністр звернув увагу на те, що сьогодні ретельно відслідковується ситуація в сусідній Республіці Білорусь. Україна серед можливих сценаріїв не виключає ймовірності вторгнення російських військ з білоруського напрямку, або поширення військової агресії через територію Білорусі.

Станом на зараз такої безпосередньої загрози не відзначаємо. Водночас у випадку необхідності у нас є розроблені плани і ми знаємо, як діяти, якщо побачимо ознаки створення угрупування збройних сил, яке може бути застосоване через Білорусь, - додав Таран.

Як повідомлялося, на Донбасі через агресію РФ загинули 34 дитини, ще 18 - отримали інвалідність. Всього на лінії зіткнення проживають приблизно 37 тисяч дітей.

Також бойовики ігнорують режим "тиші": за добу зафіксовано вісім порушень.

війна агресія РФ Білорусь Міноборони Андрій Таран

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