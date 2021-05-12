Міністр оборони не виключає ймовірності поширення російської військової агресії через територію Білорусі

Україна має розроблені плани на випадок необхідності протидії такій загрозі

Україна має розроблені плани на випадок необхідності протидії такій загрозі

Фото пресслужби Міноборони

Передислокація підрозділів збройних сил Російської Федерації із районів вздовж кордонів України продовжується, але кількість відведених російських військ не дає зробити висновок, що загроза збройної агресії минула – в тому числі з білоруського напрямку.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Міноборони.

За даними нашої розвідки та інформації від наших західних партнерів, Росія дуже повільно відводить свої війська. Наприклад, учора було відведено близько 3,5 тисячі, то сьогодні близько 4 тисяч військовослужбовців. Техніка РФ все ще залишається поблизу нашого північного кордону, - повідомив Таран.

Як зазначається, міністр звернув увагу на те, що сьогодні ретельно відслідковується ситуація в сусідній Республіці Білорусь. Україна серед можливих сценаріїв не виключає ймовірності вторгнення російських військ з білоруського напрямку, або поширення військової агресії через територію Білорусі.

Станом на зараз такої безпосередньої загрози не відзначаємо. Водночас у випадку необхідності у нас є розроблені плани і ми знаємо, як діяти, якщо побачимо ознаки створення угрупування збройних сил, яке може бути застосоване через Білорусь, - додав Таран.

Як повідомлялося, на Донбасі через агресію РФ загинули 34 дитини, ще 18 - отримали інвалідність. Всього на лінії зіткнення проживають приблизно 37 тисяч дітей.