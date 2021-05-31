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31 травня 2021, 15:42 88

У КНУ ім. Шевченка обіцяють позбавити Лукашенка звання почесного доктора 7 червня

31 травня 2021, 15:42 88
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Фото: із відкритих джерел
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Вчена рада Київського національного університету ім. Тараса Шевченка позбавить самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звання почесного доктора 7 червня

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна” із посиланням на ректора університету Володимира Бугрова, передає RegioNews.

За його словами, вже три комісії вченої ради виробили процедуру позбавлення почесних звань.

Підставами для скасування звання є порушення прав людини і неповага до держави Україна.

7 червня відбудеться засідання вченої ради університету, на якому буде два питання: затвердження процедури та позбавлення статусу почесного доктора Олександра Лукашенка", - повідомив ректор університету.

Бугров стверджує, що, знаючи думки більшості членів вченої ради, питання позбавлення звання Лукашенка буде схвалено.

Диплом почесного доктора Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Олександру Лукашенку вручили 5 листопада 2009 року, звання йому було присвоїли 2 листопада 2009 року.

Нагадаємо, з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Кабінет міністрів на позачерговому засіданні заборонив польоти над повітряним простором Білорусі після затримання літака із білоруським опозиціонером на борту.

Також повідомлялось, що ректор КНУ ім. Шевченка хоче позбавити Лукашенка звання почесного доктора.

Білорусь звання Олександр Лукашенко университет КНУ КНУ ім. Шевченка

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