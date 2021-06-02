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02 червня 2021, 12:13 5

"Слуга народу" підтримає звернення про визнання режиму Лукашенка в Білорусі загрозою світовій безпеці 200 голосами

02 червня 2021, 12:13 5
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Фото з відкритих джерел
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Фракція "Слуга народу" готова 200 голосами підтримати ухвалення проекту постанови з закликом до міжнародних організацій визнати режим Олександра Лукашенка в Білорусі загрозою світовій безпеці

Про це повідомив журналістам перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Тільки-но він (проєкт постанови – ред.) пройде комітет, думаю, відразу можна буде і в зал виносити. Я не кажу, що стосовно цього (голосування за проєкт постанови – ред.) є рішення фракції. Його, напевно, і не може бути з приводу цього питання, тому що воно дуже ідеологічне. Тобто, певна кількість депутатів не підтримуватиме. Але більшість фракції підтримає: гадаю, 200 голосів ми дамо під це, - сказав Корнієнко.

Водночас він наголосив, що йдеться не про втручання України в політику іншої держави, а про те, що Україна повинна політично реагувати "на прояви міжнародного авіаційного тероризму й питання, які суперечать дотриманню прав людини та правосуддя".

Наразі триває дискусія щодо економічної реакції. Тут необхідно вести її зважено: є групи товарів, які імпортозаміщенню не підлягають. Але є й інші групи товарів, стосовно яких є вікно можливостей, щоб упровадити зараз квоти і ще трохи підтримати наших аграріїв, - додав заступник глави фракції "Слуга народу".

Згідно з календарним планом п'ятої сесії ВР, на порядку денному на 2 червня немає питання про розгляд проєкту постанови №5560 про ситуацію в Білорусі.

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови №5560 "Про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу про визнання режиму Лукашенка у Республіці Білорусь таким, що становить загрозу міжнародній безпеці".

Депутати пропонують звернутися до міжнародної спільноти із закликом засудити дії білоруської влади щодо примусової посадки літака компанії Ryanair і затримання опозиціонера Романа Протасевича, визнати режим Лукашенка в Республіці Білорусь таким, що становить загрозу світовій безпеці, а також сприяти невідкладному проведенню розслідування цього інциденту.

Українські парламентарії мають намір закликати міжнародні організації висловити вимоги до влади Білорусі про припинення незаконного переслідування опозиції, журналістів, негайного звільнення Протасевича та інших політичних в'язнів.

Крім того, проєкт постанови передбачає заклик посилити тиск на Білорусь, зокрема шляхом упровадження санкцій проти діячів режиму Лукашенка.

Ініціаторами документа стали близько 30 народних депутатів із фракцій "Європейська солідарність", "Голос", "Слуга народу" та групи "За майбутнє".

Як повідомлялося, Міністр оборони не виключає ймовірності поширення російської військової агресії через територію Білорусі. Україна має розроблені плани на випадок необхідності протидії такій загрозі.

Також з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 25 травня заборонив польоти над повітряним простором Білорусі.

Учора Зеленський розповів, що може стати справжньою загрозою для України. Створення справжньої Союзної держави Білорусі та Росії може стати найбільшою небезпекою для України, адже ці країни зможуть інтегрувати оборонне співробітництво і чинити тиск на країну.

Білорусь Постанова проєкт Верховна Рада Олександр Корнієнко Слуга народа фракція звернення

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