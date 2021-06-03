КМДА перейменувала низку вулиць і назвала сквер на Подолі іменем Василя Сліпака
У Києві перейменували низку вулиць та провулків і назвали сквер на перетині Андріївського узвозу та Боричевого Току іменем Василя Сліпака - Героя України та оперного співака, який загинув у боях на Донбасі
Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.
Відомо, що таке рішення ухвалила Комісія з питань найменувань Київської міської державної адміністрації.
Присвоєння скверу імені цієї видатної людини, фактично, формальність, оскільки громада міста давно висловилася про бажання створення цього скверу. Він вже став одним із центрів культурно-мистецького життя столиці, де свої кращі твори презентують українські артисти", - йдеться в повідомленні.
Комісія присвоїла нові назви одній вулиці та двом площам:
- проїзд від вулиці Професора Підвисоцького до житлового комплексу "Новопечерські Липки" в Печерському районі назвали "вулиця Миколи Костомарова";
- безіменну площу на перетині вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова в Печерському районі назвали "Кловська площа";
- безіменну площу на перетині проспекту Відрадного і вулиці Героїв Севастополя в Солом'янському районі назвали "площа Відрадна".
Перейменування ряду вулиць і провулків:
- вулицю Академіка Кржижановського в Святошинському районі перейменували на вулицю Омеляна Пріцака;
- провулок Бабушкіна в Шевченківському районі - в провулок Сеньковський;
- вулиці Кайсарова в Голосіївському та Солом'янському районах - на вулицю Холодноярська;
- вулицю Крайню у Деснянському районі - на вулицю Осипа Мандельштама;
- вулицю Радгосп "Совки" в Солом'янському районі - на вулицю Пронівську;
- провулок Радищева в Солом'янському районі - в провулок Юрія Матущака;
- вулицю Саратовську в Шевченківському районі - в бульвар Павла Вірського;
- вулицю Павла Вірського в Деснянському районі - на вулицю Анатолія Авдієвського;
- провулок Валентини Терешкової в Дарницькому районі - в провулок Христини Алчевської.
Також, комісія підтримала присвоєння дитячій школі мистецтв №5 Оболонського району імені видатного українського хормейстера і диригента, Героя України, народного артиста України, професора Льва Миколайовича Венедиктова.
А школі №29 I-III ступенів Оболонського району Києва - імені видатного полководця, військового діяча, останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського.
Нагадаємо, 11 лютого стало відомо, що ОАСК скасував рішення про перейменування Московського проспекту в Києві.
Також повідомлялось, що КМДА оскаржить рішення ОАСК щодо перейменування проспекту Бандери.
22 квітня суд визнав законним перейменування проспекту Бандери у Києві.