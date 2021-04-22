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22 квітня 2021, 16:07 795

Суд визнав законним перейменування проспекту Бандери у Києві

22 квітня 2021, 16:07 795
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У лютому перейменування скасував Окружний адміністративний суд міста Києва
У лютому перейменування скасував Окружний адміністративний суд міста Києва
Фото: із відкритих джерел
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У Києві Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери, а також ще чотирьох вулиць.

Про це у Facebook повідомив адвокат В’ячеслав Якубенко, передає RegioNews.

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про незаконність перейменування. Суд повністю задовольнив апеляції Київської міської ради, партії ВО "Свобода", П. Богомазова, та Українського інституту національної пам’яті", – написав адвокат.

Він розповів, що суд підтвердив законність рішення Київської міської ради від 7 липня 2016 року №559/559 "Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві". Тоді депутати перейменували наступні вулиці Києва:

  • вулицю Баумана — на вулицю Януша Корчака;
  • вулицю Кутузова — на вулицю Генерала Алмазова;
  • вулицю Суворова — на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;
  • провулок Кутузова — на провулок Євгена Гуцала;
  • проспект Московський — на проспект Степана Бандери.

Нагадаємо, 11 лютого стало відомо, що ОАСК скасував рішення про перейменування Московського проспекту в Києві.

Також повідомлялось, що КМДА оскаржить рішення ОАСК щодо перейменування проспекту Бандери.

суд Київ переіменування вулиця Степан Бандера

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