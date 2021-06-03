У МОЗ розповіли, кому і де можна щепитися від COVID-19 у найближчі вихідні

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У вихідні 5-6 червня центри вакцинації працюватимуть у п'яти містах України

Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров’я, передає RegioNews з посиланням на Українську правду.Життя.

Зокрема, отримати щеплення можна буде у Києві, Львові, Одесі, Тернополі та Полтаві.

При цьому вакцинуватися можуть й ті люди, які прийдуть до центрів без попереднього запрошення.

Всі охочі отримати щеплення повинні попередньо записатись до листа очікування вакцинації від COVID-19 у додатку чи на сайті "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

Задля зменшення скупчень та черг потоки людей планується розподілити на дві черги: В одній будуть люди з листа очікування, яких попередньо запрошуватимуть на певний день та час щеплення через телефонний дзвінок чи повідомлення. В іншій – усі охочі зробити щеплення з листа очікування вакцинації, яким ще не надійшло запрошення, - повідомляє видання.

У Київській міській державній адміністрації додають, що запрошені на вакцинацію мають показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади.

У випадку запізнення у них залишається можливість вакцинуватися у порядку "живої черги".

Як повідомлялося, у Черкасах відкриють центр масової COVID-вакцинації. У Черкасах на базі будинку культури ім. Кулика по вул. Благовісній, 170, планують відкрити центр вакцинації населення.

Тим часом на Харківщині не планують відкривати центр COVID-вакцинації. У Харківській області немає гострої потреби в розгортанні тимчасового центру вакцинації населення від коронавірусу.