У МОЗ розповіли, кому і де можна щепитися від COVID-19 у найближчі вихідні
У вихідні 5-6 червня центри вакцинації працюватимуть у п'яти містах України
Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров’я, передає RegioNews з посиланням на Українську правду.Життя.
Зокрема, отримати щеплення можна буде у Києві, Львові, Одесі, Тернополі та Полтаві.
При цьому вакцинуватися можуть й ті люди, які прийдуть до центрів без попереднього запрошення.
Всі охочі отримати щеплення повинні попередньо записатись до листа очікування вакцинації від COVID-19 у додатку чи на сайті "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.
Задля зменшення скупчень та черг потоки людей планується розподілити на дві черги:
В одній будуть люди з листа очікування, яких попередньо запрошуватимуть на певний день та час щеплення через телефонний дзвінок чи повідомлення.
В іншій – усі охочі зробити щеплення з листа очікування вакцинації, яким ще не надійшло запрошення, - повідомляє видання.
У Київській міській державній адміністрації додають, що запрошені на вакцинацію мають показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади.
У випадку запізнення у них залишається можливість вакцинуватися у порядку "живої черги".
Як повідомлялося, у Черкасах відкриють центр масової COVID-вакцинації. У Черкасах на базі будинку культури ім. Кулика по вул. Благовісній, 170, планують відкрити центр вакцинації населення.