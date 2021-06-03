ОАСК зобов'язав Міноборони реставрувати будинок Сікорського в Києві

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Окружний адміністративний суд столиці зобов'язав Міністерство оборони реставрувати будинок, у якому свого часу мешкав видатний авіаконструктор Ігор Сікорський

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що суд задовольнив позов Офісу генпрокурора про зобов’язання укласти охоронний договір та привести до належного стану пам’ятку національного значення.

Міністерство оборони та ДП "Готель "Козацький" зобов’язані здійснити консерваційні та реставраційні роботи.

Прокурори встановили, що ці організації, на балансі яких перебуває пам'ятка, понад 20 років не вживають заходів зі збереження ввіреного їм державного майна на виконання вимог пам’яткоохоронного законодавства.

Виконання рішення суду перебуває на контролі в Офісі генерального прокурора.

Нагадаємо, дещо раніше Київрада закликала уряд передати у комунальну власність будинок Сікорського.