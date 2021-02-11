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11 лютого 2021, 13:50 8

КМДА оскаржить рішення ОАСК щодо перейменування проспекту Бандери

11 лютого 2021, 13:50 8
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Також міська влада Києва готує апеляційну скаргу щодо скасування перейменування низки вулиць
Також міська влада Києва готує апеляційну скаргу щодо скасування перейменування низки вулиць
Рixabay
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Київська міська державна адміністрація готує апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду, щоб скасувати перейменування Московського проспекту на проспект Бандери.

Про це повідомляє пресслужба КМДА в Telegram, пише RegioNews.

Також міська влада Києва готує апеляційну скаргу щодо скасування перейменування вулиці Баумана на вулицю Януша Корчака, вулиці Кутузова на вулицю Генерала Алмазова, вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка, провулку Кутузова на провулок Євгена Гуцала.

В КМДА наголосили, що проспект Бандери поки зберігає свою назву, адже рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 28 січня 2021 року не набуло законної сили.

Нагадаємо, 11 лютого стало відомо, що ОАСК скасував рішення про перейменування Московського проспекту в Києві.

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