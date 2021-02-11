ОАСК скасував рішення про перейменування Московського проспекту в Києві
Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київради про перейменування вулиці Суворова і Московського проспекту.
Про це повідомив глава Українського єврейського комітету Едуард Долинський, пише RegioNews.
"Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним і скасував рішення Київської міськради про перейменування вулиці Суворова на вулицю нацистського коллаборанта, організатора дивізії СС "Галичина" Михайла Омеляновича-Павленка і Московського проспекту на проспект Степана Бандери", — зауважив Долинський.
Він додав, що рішення ухвалено за позовом організації "Громадський контроль і порядок".
"Суд також оштрафував Київську міськраду на 9,205 грн за ненадання даних для судової експертизи", — додав він.
Нагадаємо, у Харкові можуть поставити пам'ятник Кернесу або назвати вулицю його ім'ям.