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11 лютого 2021, 10:50 59

ОАСК скасував рішення про перейменування Московського проспекту в Києві

11 лютого 2021, 10:50 59
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Його раніше перейменували на проспект Степана Бандери
Його раніше перейменували на проспект Степана Бандери
Фото з відкритих джерел
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Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київради про перейменування вулиці Суворова і Московського проспекту.

Про це повідомив глава Українського єврейського комітету Едуард Долинський, пише RegioNews.

"Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним і скасував рішення Київської міськради про перейменування вулиці Суворова на вулицю нацистського коллаборанта, організатора дивізії СС "Галичина" Михайла Омеляновича-Павленка і Московського проспекту на проспект Степана Бандери", — зауважив Долинський.

Він додав, що рішення ухвалено за позовом організації "Громадський контроль і порядок".

"Суд також оштрафував Київську міськраду на 9,205 грн за ненадання даних для судової експертизи", — додав він.

Нагадаємо, у Харкові можуть поставити пам'ятник Кернесу або назвати вулицю його ім'ям.

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