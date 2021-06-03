14:31  03 червня
В Україні повернули тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях
14:52  03 червня
ОАСК зобов'язав Міноборони реставрувати будинок Сікорського в Києві
15:52  03 червня
Справа на 1,5 мільярди: ДБР обшукує облгази та Міністерство енергетики
UA | RU
UA | RU
03 червня 2021, 13:59 740

У столиці змінять процедуру проведення COVID-вакцинації на вихідних

03 червня 2021, 13:59 740
Читайте также на русском языке
Рixabay
Читайте также
на русском языке

У столичному Центрі вакцинації проти COVID-19 вихідними по-новому проходитиме вакцинація від коронавірусу

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА.

"Зважаючи на досвід попередніх вихідних, охочих щепитися від COVID-19 серед зареєстрованих у мобільному додатку "Дія" виявилося більше, ніж тих, хто надав попередню згоду під час запрошень, які медичні працівники здійснювали телефоном", – зазначив Поворозник.

За його словами, для оптимізації процесу вакцинації у виставковому центрі прийнято рішення про розмежування потоків киян, які прийдуть на щеплення.

"Перший – для тих, кому зателефонували та запросили на конкретний час. Другий – для тих, хто також записаний у "Дії", але такого запрошення поки не отримав. Такі громадяни можуть або дочекатися виклику, або вакцинуватися у порядку "живої черги", – пояснив Поворозник.

Запрошені будуть повинні показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади. У випадку запізнення у запрошених залишається можливість вакцинуватися у порядку "живої черги".

Нагадаємо, 29 травня у Києві розпочав свою роботу центр вакцинації від коронавірусу. Тоді на вакцинацію зібрались кілька сотень людей.

коронавірус Україна вакцина Київ вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мерські вибори в Харкові. Чому Терехов втрачає виборців на користь Світличної
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram