У столиці змінять процедуру проведення COVID-вакцинації на вихідних

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У столичному Центрі вакцинації проти COVID-19 вихідними по-новому проходитиме вакцинація від коронавірусу

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА.

"Зважаючи на досвід попередніх вихідних, охочих щепитися від COVID-19 серед зареєстрованих у мобільному додатку "Дія" виявилося більше, ніж тих, хто надав попередню згоду під час запрошень, які медичні працівники здійснювали телефоном", – зазначив Поворозник.

За його словами, для оптимізації процесу вакцинації у виставковому центрі прийнято рішення про розмежування потоків киян, які прийдуть на щеплення.

"Перший – для тих, кому зателефонували та запросили на конкретний час. Другий – для тих, хто також записаний у "Дії", але такого запрошення поки не отримав. Такі громадяни можуть або дочекатися виклику, або вакцинуватися у порядку "живої черги", – пояснив Поворозник.

Запрошені будуть повинні показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади. У випадку запізнення у запрошених залишається можливість вакцинуватися у порядку "живої черги".

Нагадаємо, 29 травня у Києві розпочав свою роботу центр вакцинації від коронавірусу. Тоді на вакцинацію зібрались кілька сотень людей.