14:31  03 июня
В Украине вернули тюремное заключение за ложь в декларациях
14:52  03 июня
ОАСК обязал Минобороны отреставрировать дом Сикорского в Киеве
15:52  03 июня
Дело на 1,5 миллиарда: ГБР обыскивает облгазы и Министерство энергетики
UA | RU
UA | RU
03 июня 2021, 15:02 162

КГГА переименовала ряд улиц и назвала сквер на Подоле именем Василия Слипака

03 июня 2021, 15:02 162
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве переименовали ряд улиц и переулков и назвали сквер на пересечении Андреевского спуска и Боричевого Тока именем Василия Слипака - Героя Украины и оперного певца, погибшего в боях на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Известно, что такое решение приняла Комиссия по вопросам наименований Киевской городской государственной администрации.

Присвоение скверу имени этого выдающегося человека, фактически, формальность, поскольку громада города давно высказалась о желании создания этого сквера. Он уже стал одним из центров культурной жизни столицы, где свои лучшие произведения представляют украинские артисты", - говорится в сообщении.

Комиссия присвоила новые названия одной улице и двум площадям:

  • проезд от улицы Профессора Подвысоцкого к жилому комплексу "Новопечерские Липки" в Печерском районе назвали "улица Николая Костомарова";
  • безымянную площадь на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе назвали "Кловская площадь";
  • безымянную площадь на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе назвали "площадь Отрадная".

Переименование ряда улиц и переулков:

  • улицу Академика Кржижановского в Святошинском районе переименовали на улицу Емельяна Прицака;
  • переулок Бабушкина в Шевченковском районе - в переулок Сеньковский;
  • улицу Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах - на улицу Холодноярская;
  • улицу Крайнюю в Деснянском районе - на улицу Осипа Мандельштама;
  • улицу Совхоз "Совки" в Соломенском районе - на улицу Пронивскую;
  • переулок Радищева в Соломенском районе - в переулок Юрия Матущака;
  • улицу Саратовскую в ​​Шевченковском районе - в бульвар Павла Вирского;
  • улицу Павла Вирского в Деснянском районе - на улицу Анатолия Авдеевского;
  • переулок Валентины Терешковой в Дарницком районе - в переулок Христины Алчевской.

Также, комиссия поддержала присвоение детской школе искусств №5 Оболонского района имени выдающегося украинского хормейстера и дирижера, Героя Украины, народного артиста Украины, профессора Льва Николаевича Венедиктова.

А школе №29 I-III степеней Оболонского района Киева - имени выдающегося полководца, военного деятеля, последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.

Напомним, 11 февраля стало известно, что ОАСК отменил решение о переименовании Московского проспекта в Киеве.

Также сообщалось, что КГГА обжалует решение ОАСК о переименовании проспекта Бандеры.

22 апреля суд признал законным переименование проспекта Бандеры в Киеве.

Киев сквер переименование КГГА улица

ОАСК обязал Минобороны отреставрировать дом Сикорского в Киеве
03 июня 2021, 14:52
В столице изменят процедуру проведения COVID-вакцинации на выходных
03 июня 2021, 13:59
В Минздраве рассказали, кому и где можно прививаться от COVID - 19 в ближайшие выходные
03 июня 2021, 13:17
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram