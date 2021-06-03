КГГА переименовала ряд улиц и назвала сквер на Подоле именем Василия Слипака

​​​​​​​Пока активную избирательную кампанию ведут лишь двое претендентов – и.о. мэра Игорь Терехов и бывший городской голова Михаил Добкин, но попытки Терехова зайти на электоральное поле Добкина игра...

Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной

28 мая 2021

20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины

Практически все самые крупные дорожные стройки на Днепропетровщине сейчас ведет фирма "Автомагистраль-Юг", которой всего за год дали подрядов на сумму почти 20 млрд грн., а это как два годовых бюджета...