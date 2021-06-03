КГГА переименовала ряд улиц и назвала сквер на Подоле именем Василия Слипака
В Киеве переименовали ряд улиц и переулков и назвали сквер на пересечении Андреевского спуска и Боричевого Тока именем Василия Слипака - Героя Украины и оперного певца, погибшего в боях на Донбассе
Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.
Известно, что такое решение приняла Комиссия по вопросам наименований Киевской городской государственной администрации.
Присвоение скверу имени этого выдающегося человека, фактически, формальность, поскольку громада города давно высказалась о желании создания этого сквера. Он уже стал одним из центров культурной жизни столицы, где свои лучшие произведения представляют украинские артисты", - говорится в сообщении.
Комиссия присвоила новые названия одной улице и двум площадям:
- проезд от улицы Профессора Подвысоцкого к жилому комплексу "Новопечерские Липки" в Печерском районе назвали "улица Николая Костомарова";
- безымянную площадь на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе назвали "Кловская площадь";
- безымянную площадь на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе назвали "площадь Отрадная".
Переименование ряда улиц и переулков:
- улицу Академика Кржижановского в Святошинском районе переименовали на улицу Емельяна Прицака;
- переулок Бабушкина в Шевченковском районе - в переулок Сеньковский;
- улицу Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах - на улицу Холодноярская;
- улицу Крайнюю в Деснянском районе - на улицу Осипа Мандельштама;
- улицу Совхоз "Совки" в Соломенском районе - на улицу Пронивскую;
- переулок Радищева в Соломенском районе - в переулок Юрия Матущака;
- улицу Саратовскую в Шевченковском районе - в бульвар Павла Вирского;
- улицу Павла Вирского в Деснянском районе - на улицу Анатолия Авдеевского;
- переулок Валентины Терешковой в Дарницком районе - в переулок Христины Алчевской.
Также, комиссия поддержала присвоение детской школе искусств №5 Оболонского района имени выдающегося украинского хормейстера и дирижера, Героя Украины, народного артиста Украины, профессора Льва Николаевича Венедиктова.
А школе №29 I-III степеней Оболонского района Киева - имени выдающегося полководца, военного деятеля, последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.
Напомним, 11 февраля стало известно, что ОАСК отменил решение о переименовании Московского проспекта в Киеве.
Также сообщалось, что КГГА обжалует решение ОАСК о переименовании проспекта Бандеры.
22 апреля суд признал законным переименование проспекта Бандеры в Киеве.