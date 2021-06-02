У Польщі суд знову арештував ексглаву "Укравтодору” Новака

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Апеляційний суд у Варшаві видав постанову про повторний арешт колишнього глави “Укравтодору”, ексміністра транспорту Польщі Славоміра Новака

Про це повідомляє "Укрінформ”, передає RegioNews.

У квітні цього року Новака звільнили із СІЗО після восьми місяців утримання під вартою.

Місцева прокуратура оскаржила рішення суду першої інстанції, який постановив звільнити Новака під заставу.

У суді постановили, що Новак має повернутися до СІЗО і буде звільнений лише у випадку сплати 1 млн злотих. Виконання цього рішення суд переніс на 19 червня.

Напомним, 20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака по подозрению в коррупции.

Позже НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши провели обыски в Киеве и Львове.

21 июля, в прокуратуре Варшавы предъявили официальные обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку.

30 июля НАБУ сообщило подозрение шестому фигуранту дела о коррупции Новака, это владелец украинских фирм, работающих в сфере дорожного строительства. 12 апреля Новака отпустили из-под стражи в Польше.