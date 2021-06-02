Суд у Києві підтвердив законність націоналізації ПриватБанку

Господарський суд Києва 2 червня закрив провадження у справі за позовом колишнього акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета про визнання недійсними договорів купівлі - продажу ПриватБанку, внаслідок яких держава набула у власність 100% акцій банку в грудні 2016 року

Про це повідомляє Нацбанк України, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення суду. Таке рішення суду ухвалене у зв’язку із застосування Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності" №590-ІХ. Відповідно до цього закону єдиний спосіб захисту прав осіб, які є або були учасниками банку, - відшкодування завданої шкоди у грошовій формі, – прокоментував рішення суду начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку України Віктор Григорчук.

Ексголова правління ПриватБанку Олександр Дубілет у грудні 2019 року подав позов до Господарського суду Києва до ПриватБанку, Міністерства фінансів та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за участі третіх осіб – Національного банку та Кабінету Міністрів про визнання недійсними договорів купівлі – продажу акцій ПриватБанку.

Як повідомлялося, 16 квітня у НБУ заявляли, що хочуть виставити на продаж "Приватбанк”. На думку Нацбанку, це може зацікавити міжнародних інвесторів.

Раніше, 23 лютого колишнім топменеджерам "ПриватБанку" повідомили про підозру. Двом фігурантам справи підозри надіслали поштою.

Ще раніше, у квітні 2020-го Коломойський відсудив у "Приватбанка" 17,6 млн. гривень. Компанія "Арлан", власники якої Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, виграла у суді проти "Приватбанку" 17,6 мільйона гривень.