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01 червня 2021, 14:40 472

Вибухи на складах у Балаклії: справу одного із підозрюваних передали до суду

01 червня 2021, 14:40 472
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Фото: із відкритих джерел
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Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувачення щодо колишнього командира загону розмінування, який фігурує у кримінальній справі вибухів на арсеналі у Балаклії Харківської області в 2019 році

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

У 2019 році на території військової частини під час завантаження вибухонебезпечних предметів відбулося їх загоряння та вибух. У результаті троє військовослужбовців загинули, ще троє – отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, командир загону розмінування не вжив заходів щодо забезпечення захисту особового складу, дотримання правил техніки безпеки та не проконтролював їх роботу з вибухонебезпечними предметами.

Офіцера звинувачують у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, раніше ТСК оприлюднила висновки щодо подій у Балаклії, заявивши, що у кількох місцях під складами було закладено вибухівку. Цю версію розкритикував ексзаступник генпрокурора.

7 травня 2020 року в Офісы генпрокурора заявили, що долучать звіт ТСК до справи вибухыв на Харківщині, тоді Ірина Венедіктова пообіцяла провести повноцінне розслідування.

Згодом колишньому майору ЗСУ висунули підозру по справі вибухів у Балаклії.

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